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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Наші свята Опубліковано: Четвер, 22 липня 2021, 11:38

Український народ зберіг багато чудових свят, які супроводжуються красивими, сповненими таємничою силою та глибоким змістом обрядами, які прийшли з сивої давнини. Одним з найдивовижніших та наймістичніших серед них є свято Івана Купала. Саме на цю урочистість був запрошений до села Бахмач-ІІ. Святкував разом з бахмачанами не вперше, проте не пригадаю, які то були роки. Але уява зберігає імпровізовану сцену на кузовах вантажівок, що облаштували поблизу водойми навпроти екзотичного кафе „Поплавок”. Немає вже того кафе, і сама водойма більше нагадує калюжу. А от пісні, хороводи, обряди залишилися такими ж свіжими, яскравими і колоритними, як були раніше.

Почалося дійство словами ведучих Ірини Кобезької та Ольги Лавриненко, які нагадали про походження свята.



- Найголовніші події розгортаються вночі перед святковим днем. Саме в купальську ніч земля віддає накопичену за весну та літо енергію всьому живому й цілющим травам. Зілля, зібране в цей час, вважається особливо корисним, наділеним силою зцілення від всіх хвороб.



Купальська ніч — це час ігрищ біля вогню та води...



У нашому ж випадку присутні, а їх, не зважаючи на спеку, зібралося доволі багато, насолоджувалися чудовим концертом.

- Чекали цієї ночі молоді дівчата та хлопці. Дівчата знали, що це останні дні дівування, бо скоро прийде осінь — час весіль. А ще в цю ніч ворожили про майбутнє: плели вінки й пускали на воду — куди вінок попливе, туди дівчині й заміж іти. Кожна сподівалась на поблажливість долі, сплітаючи вінок, співали про щастя:



Ой полинь, віночку,

Прудко за водою,

На щастя, на долю,

Милому зо мною.



Тепер ці куплети відтворює ансамбль, у складі якого Володимир Борщ, Надія Журило, Тетяна Примушко, Лариса Дорош, Валентина Федай, Ірина Лященко, Світлана Гурин, Валентина Руденко.



Пісні змінюють одна одну, і під їх супровід починають хороводити юні учасниці дійства, а це - Лєра Арзуманян, Вероніка Руденко, Вікторія Новак, Ангеліна Шкавро, Софія Зимогляд, Аня Янчук, Аня Шарпило, Евелина Азізова, Белла Шкавро. А ще сестрички Маша, Лена, Софія і Аня Данько.

Несподіваний фрагмент у сценарій вніс представник ТОВ ”СП”АГРОДІМ” Олександр Євченко, який привітав громаду зі святом і передав документи на професійну акустику фірми Yamaha, вручивши їх сільському старості Наталії Гришко. Сама ж апаратура вже у клубі і тут на святі демонструє свої технічні можливості.



Немовби перевіряючи її високу ефективність, і чудову якість звучання, до мікрофонів підходять солісти Олександр Назаренко та Тетяна Снігір. Ще раз переконуємося, як гучномовці без спотворень передають весь діапазон звуків – лунають живі голоси.



Японська якість підтвердилася багаторазово, її ”перевіряли” й інші виконавці: Стас Кобезький, Вікторія Чигрин, Катерина Іванько, Кіра Бадай. Співали з особливим задоволенням, насолоджуючись живим звуком. Спасибі директору ТОВ ”СП ”АГРОДІМ” Олександру Рубану за чудовий подарунок.



Свято продовжується, самобутня імпровізація сценарію все ж зберігає звичну лінію дійства, виписану впродовж сторіч. До речі, древнє поселення Бахмач святкує Івана Купала більше тисячі років. Цю істину встановив присутній на святі місцевий краєзнавець, історик-дослідник, автор кількох книжок Володимир Соловецький. Якщо бути точним, то 1035 років. І бути цьому святу ще нескінченно багато років, доки живуть на цій землі українці.



Борис БОБРИШЕВ

P.S. Мабуть, найщасливішою залишала свято завідуюча сільським клубом Надія Журило. Стільки хвилювань позаду. Вірус втручався у роботу аматорів сцени, репетиції відбувалися не так регулярно, проте колектив підтвердив свою творчу здатність, для якого Івана Купала стало своєрідним екзаменом.