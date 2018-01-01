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Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
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Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
16 липня – День бухгалтера
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- Категорія: Наші свята
- Опубліковано: Четвер, 22 липня 2021, 14:15
Кожен з нас стикався з бухгалтером, та не всі знають, що назва цієї професії німецького походження і дослівно означає «книгоутримувач». Людина даного фаху веде книги обліків. Це облік майна підприємства, господарських зобов’язань, нарахувань заробітної платні і податків та багато іншого. Часто саме бухгалтер – друга особа після керівника установи, закладу, підприємства.
Кваліфікований бухгалтер – вагома складова успішної роботи заводу, фірми, сільгосппідприємства. І такий спеціаліст зустрічається не так часто. Досвід приходить через роки роботи. Саме цим критеріям відповідає головний бухгалтер ПСП „Зеленівське” Віра Іванівна Ніколаєнко – надійний страж економічних интересів підприємства.
Микола Свербій
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