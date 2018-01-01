Company Logo

Меню сайту

Останні публікації

Гороскоп на сьогодні

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
свіжі новини

Останні коментарі

  • А мені, як пішоходу, набридли ваші маневри посеред вокзалу, а щоб не чекати триклятий переїзд, пропоную ...

    Детальніше...

     
  • А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!

    Детальніше...

     
  • Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...

    Детальніше...

     
  • Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.

    Детальніше...

     
  • Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...

    Детальніше...

Головна Категорії статей Наші свята 16 липня – День бухгалтера

16 липня – День бухгалтера

  • Друк
Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Деталі
Категорія: Наші свята
Опубліковано: Четвер, 22 липня 2021, 14:15

Кожен з нас стикався з бухгалтером, та не всі знають, що назва цієї професії німецького походження і дослівно означає «книгоутримувач». Людина даного фаху веде книги обліків. Це облік майна підприємства, господарських зобов’язань, нарахувань заробітної платні і податків та багато іншого. Часто саме бухгалтер – друга особа після керівника установи, закладу, підприємства.


Кваліфікований бухгалтер – вагома складова успішної роботи заводу, фірми, сільгосппідприємства. І такий спеціаліст зустрічається не так часто. Досвід приходить через роки роботи. Саме цим критеріям відповідає головний бухгалтер ПСП „Зеленівське” Віра Іванівна Ніколаєнко – надійний страж економічних интересів підприємства.


Микола Свербій

Пошук по сайту




© 2007-2018 Бахмацька газета "Порадник"
При повному чи частковому використанні інформації, розміщеної на веб-сайті, посилання на poradnik.org.ua обов'язкове