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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Наші свята Опубліковано: Четвер, 22 липня 2021, 14:15

Кожен з нас стикався з бухгалтером, та не всі знають, що назва цієї професії німецького походження і дослівно означає «книгоутримувач». Людина даного фаху веде книги обліків. Це облік майна підприємства, господарських зобов’язань, нарахувань заробітної платні і податків та багато іншого. Часто саме бухгалтер – друга особа після керівника установи, закладу, підприємства.



Кваліфікований бухгалтер – вагома складова успішної роботи заводу, фірми, сільгосппідприємства. І такий спеціаліст зустрічається не так часто. Досвід приходить через роки роботи. Саме цим критеріям відповідає головний бухгалтер ПСП „Зеленівське” Віра Іванівна Ніколаєнко – надійний страж економічних интересів підприємства.



Микола Свербій