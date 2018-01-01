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За це і поважають
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- Категорія: Наші свята
- Опубліковано: Понеділок, 02 серпня 2021, 12:15
З нагоди Дня профспілки залізничників і транспортних будівельників України завітав у пасажирське вагонне депо, адже тут найчисленніша профспілкова організація. Хотів познайомитися із активістом профспілкової роботи. Такою назвали Ларису Кочергу, виявилося, що вже знайомі. Вона – майстер малярного цеху, завзяття у роботі бувало підставою заносити її портрет на Дошку Пошани підприємства.
Проте цього разу цікавився не її успіхами у виробництві, а роботою у профспілці. Ларису Михайлівну вже в котре обрали профгрупоргом. Показово, що голоси подали і маляри, майже всі жінки, і робітники цеху опалення, де всі працюючі – чоловіки. Як бачимо, її кандидатура влаштувала обидва колективи.
Крім того, Лариса Кочерга – ще і член профспілкового комітету вагонного депо. Рутинної роботи вистачає у кожного активіста профспілкової роботи на будь-якому підприємстві. Депо – особливий випадок. Непосидюча, ініціативна голова профспілкової організації Анжела Рожнова повна ідей, з нею не занудьгуєш. Деповці то вирушають у подорожі історичними місцями України, від сусідніх Батурина і Глухова, до Ужгорода і Чернівців. Відвідують то місця бойової слави від Путивля до музею Другої світової війни у Києві. Скласти списки охочих подорожувати, узгодити їх кількість. Ті ж списки потребують Новорічні свята і свято 8 Березня. Ще потребує багатоорганізаційної непомітної, але клопіткої роботи. Та більша проблема у самій специфіці роботи „малярки”, де шкідливі умови роботи. Від того тутешній контингент працюючих потребує більшої уваги у справі захисту їх здоров`я, а ще у жінок більше проблем з вихованням і доглядом за малечою, виникають несподівані побутові проблеми. У таких ситуаціях Лариса Кочерга часто виступає не стільки, як профспілковий активіст, а як порадниця, подруга, захисниця. За це її і поважають.
Борис Бобришев
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