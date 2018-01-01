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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Наші свята Опубліковано: Понеділок, 02 серпня 2021, 13:50

Запросили на Свято села у Стрільники, сучасна автівка здолала відстань менше за 20 хвилин, а назгадувалось у дорозі на цілу кінострічку... Колись тамтешній колгосп „Батьківщина” був господарством з міцною економікою. Бажаний показник: 100 корів на 100 гектарів тут не лише досягли, а й перевершили – мали по 105. Як не зраджує пам’ять, стадо складало 3500 голів ВРХ, з яких 750 дійних корів. А ще відгодовували по 600 свиней. Робота була для всіх, працювало у колгоспі від 200 до 360 людей. Очільником правління, який головував два десятки літ, був Анатолій Гриненко. Багатьох господарників вражала не лише насиченість тваринництвом, а те, як з мінімумом орних площ стрільничани спромагалися нагодовувати таке чисельне стадо. До Анатолія Івановича їхали вчитися – семінари по вивченню передового досвіду відбувалися у Стрільниках досить регулярно...



Згадалось вшанування солдатських вдів. Не всі з них дочекалися наприкінці 80-их років того дня, проте зібралося осиротілих жінок дуже багато...



Ожило в уяві піднесення, викликане відкриттям сільського Будинку культури восени 1974-го...



Не забути стрільницькі «Надвечір’я» з їх задушевними, до щему в серці, програмами. Одну з яких пам’ятаю й досі „Життя прожить - не поле перейти”. А неповторний хореографічний ансабль „Стрільничаночка” з дитячою і дорослою групами. Усім цим заправляла ентузіаст відродження українства Лідія Сохань...



А ось і свято, цьогоріч вирізняється масовою присутністю поважних осіб, серед яких найвпізнаванішими були народний депутат Анатолій Гунько; депутат обласної ради, Заслужений працівник сільського господарства України, Валерій Колоша; Бахмацький міський голова Павло Шимко. Усі привітали громаду зі святом, як водиться, були подарунки. Анатолій Григорович допомогатиме школі, Павло Миколайович подарував кущоріз. Валерій Петрович, крім усього, попросив Божого благословіння на проведення стрільницької урочистості. Диво, скоро спека змінилася на прохолоду, навіть крапнув дощик, але святу не завадив.



Сценарій дійства залишається майже без змін протягом низки років. Виступи аматорів сцени чергувалися з вітаннями. Поздоровили наймолодшого односельця, який тільки-но прийшов у цей світ. Привітали старожила, потім на сцену запросили подружні пари, хто у мирі і любові дочекалися срібного і золотого весілля.

Програма тривала близько трьох годин, але розходитися не поспішали, дійсно, зібралася єдина родина. Свято – привід зустрітися з далекими родичами і нерозлучними друзями, давніми колегами по роботі, що є ще однією позитивною стороною сільської урочистості.



Не можу не згадати виконання пісні на слова місцевого поета Івана Герасименка. Жорстокий COVID-19 забрав Івана Івановича ще у минулому році, але як побачили, навіть смерть не змусила стрільничанина замовчати. До речі, мелодія пісні теж має місцеву прописку, її авторка Любов Чепур.



Та найбільше розчулив вихід до мікрофона генерального директора ТОВ”СП”АГРОДІМ” Олександра Рубана. Ні він не виконував пісень, Олександр Валерійович поздоровив присутніх зі святом і подякував тій, хто започаткувала цю урочистість не лише у Стрільниках, а на Бахмаччині. Більше того, керівник запросив на сцену Валентину Остапенко (на фото), саме їй належала ідея свята. На щастя, вона була серед присутніх.



Розчулена увагою і директорським подарунком Валентина Іванівна, яка вже на заслуженому відпочинку, привітала громаду і сказала, що створювали сценарій у співпраці з сьогоднішньою директоркою Будинку культури Тамарою Євтушенко.



А ми вже і забули, що Свято села вперше зазвучало над Стрільниками 22 роки тому. Спасибі Олександру Валерійовичу, що нагадав.



Борис Сєдач