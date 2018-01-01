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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Наші свята Опубліковано: П'ятниця, 27 серпня 2021, 09:34

Відзначення Дня села символізує любов до рідного краю, до його колишніх і нинішніх героїв, його історії та культури. На свято приїжджають люди, які вже давно не живуть в селі, але серцем линуть завжди сюди, в село свого дитинства, адже це криниця нашого родоводу, наш дім, наше коріння і доля.



Тож 23 серпня, в День Державного Прапора України, зеленівці відзначали ще й День села. Зі щирими словами вітання до громади звернувся староста Олександр Шуба. Привітати жителів та гостей села зі святом, на гостини завітав Бахмацький міський голова Павло Шимко.



На заході ушановували та вручали подарунки наймолодшим і найстаршим жителям села, ровесникам Незалежності України, родинам учасників АТО/ООС.



Багато теплих слів було сказано на адресу людей, які своєю працею розвивають село та спонсорів, які допомогли в проведенні заходу.



Позитивні емоції подарували глядачам творчі колективи, безпрограшна лотарея та конкурси на найдовшу косу та козацькі вуса. Гуляння проходило під відкритим небом, де всі бажаючі мали змогу посмакувати смачним кулішем та шашликом, а малеча розважалася на батутах.



Відділ організаційної роботи

та кадрового забезпечення виконкому міськради