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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Наші свята Опубліковано: П'ятниця, 27 серпня 2021, 10:05

Який високий зміст закладений в одному короткому слові – Батьківщина. І для кожної людини це слово містить у собі щось своє, особисте, особливе й щось загальне, більше значне. Адже ми всі завжди з великою любов’ю і душевним трепетом згадуємо місця, де народилися, де минуло дитинство, - ці родинні вогнища, отчий дім, малу батьківщину.



Вчорашній недільний день став для жителів села Бахмач особливим, оскільки саме 22 серпня вони громадою, по-родинному, відзначали День народження села, який тісно переплівся зі святкуванням Дня Державного Прапора України та 30-ої річниці Незалежності України.



Разом з маленькими жителями села староста Наталія Гришко привітала односельців зі святами. Відзначила кожного, хто завжди долучається до справ громади: тих, хто допомагає в благоустрої чи організації свят або ж надає благодійну допомогу, та тих, хто у тій чи іншій сфері прославляє своє село. До привітань долучилися почесні гості – Бахмацький міський голова Павло Шимко, депутат Чернігівської обласної ради Ярослав Сторубльов, керівник ТОВ «СП «Агродім» Олександр Рубан, директор СТОВ «Прогрес» Микола Черкасов.



Традиційно вшанували найстаріших та наймолодшого жителів, ювілейні подружні пари. Відзначили ровесників Незалежності, односельчан, які закінчили школу 30 років тому, і нині зібралися разом.



Лунали щирі слова привітання та вдячності воїнам, які захищали та захищають рідну землю. Вклонилися пам’яті загиблих…



Протягом всього свята смачно пахло шашликами, звідусіль лунав сміх дітей, які стрибали на батутах. Мешканці громади спробували щастя в безпрограшній лотареї. Коли на землю опустилася темрява, спалахнули вогні святкового феєрверку.



Загалом, святкування відбулося на славу, бо зібрались найрідніші люди, ті, які працюють заради добробуту села, які народились, живуть і своїми справами уквітчують маленьку батьківщину.