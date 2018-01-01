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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Наші свята Опубліковано: П'ятниця, 27 серпня 2021, 11:06

Свято в Гайвороні розпочалося з самого ранку відкритим тенісним турніром серед молоді громади. Змагання були завзяті, переможці отримали грамоти та медалі.



Традиційно , в приміщенні сільського будинку культури відбувся урочистий концерт, присвячений цим визначним подіям. Розпочався він з привітання голови нашої громади Валентина Бойка. У своєму виступі селищний голова подякував усім установам та організаціям , що працюють на території Гайворонського старостинського округу, а окрему подяку голова оголосив ТОВ Бахмач Агро, ФГ Приват Агро Плюс, ФГ Гайворон Агро, які не стоять осторонь проблем села та беруть активну участь у житті Гайворонської громади.



Зі сцени лунали музичні привітання, радували око танцювальні та інші розважальні номери. Програма, підготована працівниками та аматорами Гайворонського будинку культури, була цікавою, різноманітною та насиченою.



На свято завітав народний депутат Анатолій Гунько, який також привітав усіх присутніх зі святами та побажав процвітання, миру та злагоди.



Особлива подяка звучала для ФГ Приват Агро Плюс, керівник Бойко Ігор, ФГ Гайворон Агро , керівник - Бойко Олег, які профінансували таке чудове свято. Саме завдяки їх небайдужому ставленню до свого рідного села, відбувся такий прекрасний захід.



Увечері на всіх жителів та гостей чекала запальна дискотека та святковий феєрверк!



Відділ культури, молоді та спорту

Дмитрівської селищної ради



На світлині: народний депутат України Анатолій Гунько з керівництвом Дмитрівської громади.