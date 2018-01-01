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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Наші свята Опубліковано: П'ятниця, 17 вересня 2021, 09:43

Це свято відвирувало на минулому тижні, але його учасники ще й досі перебувають у полоні яскравих вражень.



На святкування Дня села у Піски добирався з упевненістю, що урочистість буде далекою від трафаретів, під які подібні заходи відбуваються все частіше. Спасибі пісків’янам, сподівання і автора, і чисельних своїх прихильників виправдали.



Уже на підході до епіцентру подій угледів, що до свята готувалися належно – усе ж день народження села. На майдані проти церкви кіннотники демонстрували вміння триматися верхи з одночасним виконанням на баских конях хитромудрих вправ. Видовищні заїзди вершників справляли враження.



У цей же час на спортивних майданчиках відбувалися змагання футбольних команд і легкоатлетів, де теж було людно.



Пожвавлення панувало і біля павільйончиків з виробами місцевого ПСП, що тут не пропонували – пиріжки з різноманітною начинкою, розсипчасте і звичайне печиво, тістечка, кренделі глазуровані шоколадом, домашню ковбасу, буженину і копчені курячі крильця. Найбільше гостям подобалось, що всім цим пригощали. Мало не упустив, не забули організатори і про шанувальників прохолодного пива. Забіжу наперед і додам, що на завершення дійства на всіх чекав козацький куліш, шашлики і смажене м’ясо. Столи господарі заставили салатами, сливами і виноградом. Частували котлетами у тісті і всякою їстівною всячиною...

Розпочалась офіційна частина із благословення настоятеля місцевого Свято-Казанського храму протоієрея Віталія, який ще і привітав мирян з урочистою подією.



Поздоровив пісків’ян народний депутат Анатолій Гунько, Бахмацький міський голова Павло Шимко, депутат обласної ради, отаман Чернігівського округу Війська Запорізького, директор ПСП „Пісківське” Валерій Колоша.



А потім вітали місцеві аматори сцени - народний аматорський фольклорно-обрядовий ансамбль “ Берегиня” та автентична група. Остання виступала особливо вдало.



У концертну програму вкрапили поздоровлення: вітали довгожительок села Парасковію Пантеліївну Кичку і Ольгу Дмитрівну Лелюшок.



Знайшли теплі слова для подружжя Колод – Лідії Михайлівни і Андрія Андрійовича, які прокрокували по життю у парі 50 літ.



Поздоровили іменинників Тетяну Дмитрик, Михайла Лисечка, Володимира Табачка.



Згадали колишнього голову колгоспу імені Куйбишева Василя Яковича Сидоренка, світлій пам’яті якого присвятили легкоатлетичний пробіг.



До речі, пожвавлення викликав конкурс, призами якого були три мішки цукру. З продуктом залишались ті, хто найбільше раз підіймав над собою солодкий лантух.



Головний суддя спортивних перегонів Борис Михайлов озвучив імена переможців-легкоатлетів, вручив медалі, Почесні грамоти і призи. Таку ж почесну місію виконав арбітр футбольного турніру Юрій Вовкогон.

Скоро пісків’ян на сцені змінили столичні митці: наш земляк родом з Ніжинщини - бард Дмитро Андрієць та шоу-мен Роман Кучинський, котрі подарували безліч позитивних емоцій.



Завершилось дійство традиційним святковим феєрверком.



Усе перелічене нагадало величне пісківське дійство - Всеукраїнський фестиваль «Відродження українського села, його духовності і культури». Таку феєрію міг організувати лише Валерій Колоша. Недаремно наш обранець Анатолій Гунько, вітаючи господарів свята, зазначив, що Піскам поталанило з керівником. Це правда, козацький отаман і це свято поставив на службу справі відродження українства.



Борис Сєдач