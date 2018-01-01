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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Наші свята Опубліковано: П'ятниця, 17 вересня 2021, 11:20

Кожне село має свою давню історію. Не виключенням є і Красилівка. Історія її багата й цікава, адже днями їй виповнилося 457 років. Тут традиції та звичаї предків передаються з покоління в покоління, а ще любов до української пісні та отчої землі. Привітали зі святом та побажали здоров’я, гарних врожаїв, злагоди та достатку в родинах, хліба і до хліба міський голова Павло Шимко, староста села Катерина Осипенко, представник ПСП «Пісківське» - Олег Расказов.



Емоційністю та щирістю вразила концертна програма, представлена «Козацькою вольницею» під керівництвом Тетяни Олійник, та хореографічними колективами. Укотре переконалися, що українська пісня - втілення чогось квітучого, ніжного та безсмертного. Жодна країна світу не має такого безцінного скарбу як ми, українці. Радісні, сумні, жартівливі та героїчні – усі вони по-своєму прекрасні.

Звісно, на святі не обійшлося і без подарунків. Традиційно відзначили від найменших до найповажніших, а також односельців, які у різні часи захищали й нині захищають рідну землю. І ще один сюрприз чекав на мешканців, за сприяння депутата обласної ради Валерія Колоші, – виступ Ольги Зеленської та гурту «Смоляни».



На площі біля клубу довго лунав дзвінкий дитячий сміх та гамір, тому що поряд були розташовані дитячі розваги. А яке ж свято без смачної козацької каші, якою пригощали всіх охочих.



Тож щиро бажаємо всім жителям села Красилівки міцного здоров’я, добробуту, благодатної долі та процвітання!



Відділ організаційної роботи та кадрового

забезпечення виконкому міськради