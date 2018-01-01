/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Наші свята Опубліковано: Вівторок, 28 вересня 2021, 14:12

Моя Голінка дуже гарна та затишна. Люди живуть тут веселі, добрі та роботящі. З ранку до вечора, не покладаючи рук, трудяться у господарстві або на роботі. Проте, не дивлячись на втому, знаходять потребу відвідати святкові заходи Будинку культури. Одні приходять послухати і подивитися, інші поспівати, вийти у таночок, чи почитати вірші. Працівники культури надають увагу організації відпочинку голінців, тому свята відбуваються напрочуд веселі і зворушливі. Взимку святкуємо День Святого Миколая, Новий рік, Різдво, Щедрівки, День Воїнів-інтернаціоналістів та День Святого Валентина.



Весну зустрічаємо свяковим концертом до Свята Жінки, потім черга Масляної.



Запам’ятовується святковий концерт, присвячений Дню Перемоги.



Свята літа розпочинаються заходом присвяченим найменшим, це День захисту дітей, потім черга магічного свята Івана Купала та День Незалежності.



Осінні святкування відкриваємо Днем Знань, потім День Села, День Учителя та День сільськогосподарського працівника.



Жителі села беруть активну участь у святкуваннях, які дарують масу задоволень та вражень. Жодна урочистість не обходиться без аматорів сцени. Гурткам художньої самодіяльності приділяється велика увага.



У Голінському Будинку культури активно працює жіночий вокальний ансамбль «ВЕРБИЧЕНЬКА». Колектив один з досвідченіших. Тут розучують різноманітні за характером та стилем музичні композиції. Він складається з неперевершених, талановитих та завзятих жінок, це Марченко Світлана, Семеліт Лариса, Парафійник Людмила, Герасименко Галина. У нашому голосистому гурті співають тезки Корж Наталія та Салій Наталія. А тезок-Катерин, як ніде. Це Горова, Салій, Передера на чолі з керівником Троць Тетяною.



Хореографічний колектив «ЗАБАВА» створений у 2018 році, має три вікові категорії: молодшу, середню та старшу. Освоюють танці на різні смаки, але в основному це сучасна хореографія.



За роки змінилося чимало учасників, проте що тоді, що зараз у колективі займаються талановиті, креативні та незамінні діти.



У молодшій віковій групі вчаться танцювати Корж Каріна,



Мельниченко Лілія, Гирман Вікторія, Мельниченко Валерія та Руднікова Юлія.



У середній - теж 5 учасників: Салій Костянтин,



Дорохович Ярослава, Семеліт Вікторія, Гапоненко Марина, Козир Каріна.



А Палієнко Даша, Мужайло Вікторія, Луцик Любов та Штахура Крістіна засвоюють тонкощі хореографії у старшій групі.



Також у Будинку культури займається співочий гурток з різноманітними варіаціями виконання, це і соло, і дует, і тріо.



Гуртківці представляють різні вікові категорії. кожній надається увага на відпрацювання музичної композиції. Звучать україномовні пісні на різну тематику.



Ще діє сільський «театр» - у БК створений драматичний гурток «ЕКСПЕРИМЕНТ» з учасниками різного віку.



На святах люди спілкуються, насолоджуються творчістю односельців, відпочивають від буденних справ. У наших сільських артистів з’явилися додаткові можливості. Ще з нагоди свята „Останнього дзвоника” директор ТОВ”СП”АГРОДІМ” Олександр Рубан зробив щедрий подарунок –- придбав для аматорів сцени аудіоапаратуру. Справа не у вартості потужної системи озвучування (коштує майже 80 тисяч гривень), а у якості. Концерти наших аматорів лунають тепер на все село, мелодії плинуть нині до всіх околиць Голінки.



А ще Олександр Валерійович цікавиться життям села, так традиційне святкування Івана Купала продовжилося низкою конкурсів і змагань, переможці винагороджувалися цінними призами, або солідними грошовими преміями. Пропозицію зробити сценарій саме таким подав директор. До того ж О.В.Рубан все те і профінансував. Як покращується настрій, з’являється наснага працювати ще завзятіше для села, для Батьківщини.



Всіма згаданими ансамблями, колективами і гуртками опікується Тетяна Василівна Троць. Ось що говорить Тетяна Василівна про наших земляків – аматорів сцени: «Всі мої артисти, мої таланти завжди на святковому концерті викладаються на всі 100 відсотків. Вони - плід моєї роботи. Раніше довелося працювати в інших Будинках культури, але вперше легко і просто почуваюся саме посеред цих талантів, з якими розуміюся з пів слова. Горджуся, що Голінка має таких чудових людей – від малих до літніх».



Галина Олефіренко