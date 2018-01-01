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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Наші свята Опубліковано: П'ятниця, 01 жовтня 2021, 13:04

Депутат Ніжинської районної ради Олександр Євченко ще раз запропонував скласти компанію у подорожі до Пальчиків на Свято села. Ці заходи вже дещо приїлися, але відвідати найвідоміше на весь світ українське село все ж погодився. Адже належу до шанувальників Петра Прокоповича, одного з найвідоміших українців, який винайшов вулик.



У селі вже запанувала осінь, торкнулася пензлем беріз, випробовуючи позолоту на пасмах білокорих красунь. Але у центрі все ж відступила і не поспішає вступати у свої календарні права, може тому, що саме тут готуються до урочистості. Найперша ознака свята - апетитні пахощі солодкуватого димку і аромати смажених шашликів. Згодом дізнався, що пальчиківців пригощали ще й наваристим кулешем. А як угледів завідуючу їдальнею Оксану Носенко і повара Наталію Большак, став шукати очима менеджера по продовольству Мирабі Джапаву. Уже якось розповідав читачеві, що Мирабі – неперевершений знавець кавказької кухні, і страви, до яких він докладає рук, будуть ситними і смачними. А ще це найвірніша ознака, що тут присутнє ТОВ «СП «АгроДім», бо згадані дієві особи працюють у Товаристві. Припущення підтвердилося - «АгроДім» замовив і оплатив атракціони – батут і надувну гірку, кухню зі смачностями, солодку вату, роботу аплікаторки. З останньою знайомі, бо вже зустрічалися. Надія Волкова знову «чаклувала» над малюнками на дитячих обличчях, перетворюючи їх фейси на казкові. А ще організовувала із малечою запальні шоу, до яких хотілося доєднатися навіть дорослим.



Та залишимо майданчик проти сільського Клубу і пройдемо до самого приміщення. Ганок зустрічає глянцем пофарбованих дощок, і у фойє, і у залі для глядачів все теж виблискує від недавнього ремонту. Згадав підлогу Клубу дворічної давнини, тоді ступали обережно, щоб не повивертати ноги. Тепер зразковий порядок. Лавки теж новенькі, милують око. Сільська староста Марина Циганок у привітанні нагадала, що ремонт виконано за сприяння покійного народного депутата Валерія Давиденка, по суті, знову таки за кошти ТОВ «СП «АГРОДІМ». Призвала згадати Валерія Миколайовича добрим словом.

Ще привітали громаду гості: Батуринський міський голова Леонід Душа і директор ТОВ «СП «АГРОДІМ» Олександр Рубан. Саме їм доручили розділити хліб-сіль поміж присутніх.



Концертну програму продовжили, украпивши поздоровлення чисельної когорти пальчиківців. Серед названих найстарші жителі села: Марія Сергіївна Глущенко, а серед чоловіків - Шарій Микола Євменович.



До сцени запрошували подружні пари: Коваленків - Оксану Вікторівну і Сергія Вікторовича; Сущенків - Оксану Василівну та Івана Миколайовича; Федечків Любов Василівну та Василя Івановича. Цьогоріч вони відзначили срібні весілля.



По 30 років прожили у парі: Петренко Віктор Володимирович та Ніна Миколаївна, Снігір Вячеслав Михайлович та Ольга Іванівна. Побували на сцені Матюх Василь Васильович та Олена Вікторівна, які у шлюбі 35 літ.



А Матюх Петро Васильович та Галина Іванівна і Пільчевський Микола Миколайович та Любов Григорівна – подружжя із 40-річним стажем.



По 45 років подружнього життя святкують: Шульга Микола Минович та Клавдія Михайлівна, Сидоренко Михайло Іванович та Ольга Миколаївна.



До сцени запрошувалися Стрижков Веніамін Нікандрович та Катерина Федорівна; Журавель Микола Васильович та Ганна Андріївна; Ярмак Олександр Павлович та Віра Григорівна – вони у парах по 55 років.



В силу обставин (втрутився COVID-19) пальчиківці не змогли вчасно привітати подружні пари, які теж відсвяткували свої поважні ювілеї у минулому році. Це Шарій Кузьма Іванович та Настасія Іванівна; Корж Микола Олександрович та Галина Миколаївна; Кошель Іван Павлович та Пелагея Прокопівна; Ганжа Іван Федорович та Галина Федорівна; Кардаш Іван Павлович та Ганна Іванівна; Корж Василь Васильович та Ніна Огіївна.



У цьому році на весільний рушник стали Віталій та Христина Гаюни.



Мовби для наслідування, нагадали про багатодітних матерів, які народили четверо і більше дітей. Це: Дергун Ольга Олександрівна, Дудко Любов Іванівна, Рубцова Надія Дмитрівна та Коваленко Марія Олексіївна.



У 2021-му наша країна відсвяткувала тридцяту річницю незалежності. Ось пальчиківці й привітали однолітків незалежності: Опанасенко Тетяну , Шарапу Сергія, Левчановського Віктора, Бузуна Всеволода, Кірієнко Аллу.



До речі, ім’я Сергія Сергійовича Шарапи прозвучало на святі ще раз. Громада подякувала односельцю за добровільну участь у ремонті Клубу.

Сільська староста Марина Вікторівна із особливим задоволенням вручала подарунок помічникові.



У цьому навчальному році село має 5 першачків. Це Володя Корж, Сашко Лященко, Даринка Костючина, Женя Шпикилева, Мирослава Рябова. Їх вітали найгучніше, бо прийшли їхні не лише батьки, а бабусі і решта рідні. Вони – надія, майбутнє Пальчиків. Найтепліші побажання лунали на адресу першокласників.



Усі згадані у тексті і багато не згаданих отримали цінні подарунки, про це подбав ще раз таки ТОВ «СП «АГРОДІМ».



Спасибі агродомівцям. Спонсори, беріть приклад.

Уже повертався, а все чулася рифма:

Краю Пальчиківський - рідна сторона,

Краю барвінковий, батьківська земля.

Тут ми народились, тут же і зростаєм,

І землі на світі кращої не знаєм!

Борис Сєдач