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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Великі українці Опубліковано: Неділя, 20 грудня 2020, 11:36

Ютуб-блогер Сергей Нужный, ставший известным благодаря мемчику о лесных диких огурцах, сегодня отмечает свой 37-й День Рождения! Многие помнят его упоротые репортажи из самых горячих точек Земли - Дня рыбака в Обмачеве, стримы из незабываемых алкофестивалей Батурина и Киева, жесткие замесы Тростянца...

Имеем честь поздравить этого сильного духом человечища, который несет прометеевский свет безалкоголизма и диетологии в самые далекие провинции Украины!