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Сегодня известный ютуб-блогер Сергей Нужный с размахом отмечает свой 37-й День Рождения. (Фото. Видео)
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- Категорія: Великі українці
- Опубліковано: Неділя, 20 грудня 2020, 11:36
Ютуб-блогер Сергей Нужный, ставший известным благодаря мемчику о лесных диких огурцах, сегодня отмечает свой 37-й День Рождения! Многие помнят его упоротые репортажи из самых горячих точек Земли - Дня рыбака в Обмачеве, стримы из незабываемых алкофестивалей Батурина и Киева, жесткие замесы Тростянца...
Имеем честь поздравить этого сильного духом человечища, который несет прометеевский свет безалкоголизма и диетологии в самые далекие провинции Украины!
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http://www.poradnik.org.ua/category/37-ukrainians/5891-2020-12-20#sigFreeId0209591447
http://www.poradnik.org.ua/category/37-ukrainians/5891-2020-12-20#sigFreeId0209591447
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