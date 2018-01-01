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Головна Категорії статей Великі українці Сегодня известный ютуб-блогер Сергей Нужный с размахом отмечает свой 37-й День Рождения. (Фото. Видео)

Сегодня известный ютуб-блогер Сергей Нужный с размахом отмечает свой 37-й День Рождения. (Фото. Видео)

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Категорія: Великі українці
Опубліковано: Неділя, 20 грудня 2020, 11:36

Ютуб-блогер Сергей Нужный, ставший известным благодаря мемчику о лесных диких огурцах, сегодня отмечает свой 37-й День Рождения! Многие помнят его упоротые репортажи из самых горячих точек Земли - Дня рыбака в Обмачеве, стримы из незабываемых алкофестивалей Батурина и Киева, жесткие замесы Тростянца...

Имеем честь поздравить этого сильного духом человечища, который несет прометеевский свет безалкоголизма и диетологии в самые далекие провинции Украины!

View the embedded image gallery online at:
http://www.poradnik.org.ua/category/37-ukrainians/5891-2020-12-20#sigFreeId0209591447

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