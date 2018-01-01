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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Точка зору Опубліковано: П'ятниця, 03 квітня 2020, 10:01

«Украинцы до сих пор не смогли победить «СОВОК», и старшее поколение по-прежнему ностальгирует по советским временам», - заявила в ходе чата, организованного изданием «Главред» писательница Лариса Ницой. По ее мнению, представители старшего поколения все еще ностальгируют по советским благам, в том числе, и по пресловутой «колбасе по 2,20».



Ницой подчеркнула — когда этим людям пытаешься объяснить, что в советский период они все были рабами, сидевшими, по сути, в зоне, и бесплатно пахавшими на государство, они не хотят понимать это, и не желают углубляться в данный вопрос. По мнению писательницы, люди просто не хотят получить психологическую травму, осознав, что они строили свое счастье на несчастье других.



Вот такое мнение у неизвестной, как для меня, писательницы. Прочли эти строки компанией, мнения разделились не очень. Много можно рассуждать о «счастье», чем его измерить. Счастье не взвесить, не обмерять. Лично я примеряю его к людским улыбкам. К поре «СОВКА», как угодно Ларисе-писателю, лично у меня претензий не мало, но улыбки друг другу в то время мы дарили чаще. Сейчас же, того и смотри, чтобы ненароком кого не задеть.



Мой знакомый добирался как-то в Чернигов утренним автобусом. Давно не ездил, удивился, насколько нервным стал пассажир. Ни с кем не заговори, ничего не спроси, не дай Бог, кого-то потеснил – не успеешь извиниться, тебя так укроют не самыми литературными выражениями, что «хорошее» настроение будет обеспечено на целый день.



Теперь о мясных деликатесах: о «колбасе по 2,20» ныне только вспоминаю. «Докторская» была натуральным продуктом, как и «Одесская» по 2.60 и «Черкасская по 2.90». Сахар за кило стоил 0,70, растительное масло – 1,56 за литр. Многие цены уже забыты, но «советы» умудрились ставить на многие изделия клеймо. Время от времени и до ныне напоминают о себе цены из «рабского» прошлого, то мелькнув на донышке кастрюли, то на сковороде, на добротном висячем совдеповском замке. Да мало ли где оставило то непростое время добрый след. Но повторюсь, лично у меня претензий к тому времени немало, а что старшее поколение вспоминает его с ностальгией, легко объяснимо.



Но никогда пенсионеры не были брошены за черту выживания, как теперь. Даже молодежь не может развернуться – миллионы ищут счастья на чужбине. О каком институте семьи может идти речь, когда один из супругов отсутствует месяцами. Потому насмешкой для меня звучат такие привычные «Слава…», «Слава…», «Слава…»



Было бы несправедливым крыть все темными красками, есть и завоевания. Как по мне, пусть и с некоторыми оговорками, но все же присутствует свобода слова. Потому, читатель, и можешь прочесть эти строки.



Борис Бобрышев