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Деталі Категорія: Новини культури Опубліковано: Четвер, 24 червня 2021, 10:34

Із 25 до 28 червня відбудеться Міжнародний фестиваль позитивного кіно «Кіносарай» на арт-хуторі Обирок на Чернігівщині, а 28 червня на 25 річницю Конституції України відбудуться покази в місті Батурині (вхід на сеанси безкоштовний).

Проект 9-го МКФ позитивного кіно «Кіносарай» реалізується в межах партнерської програми «Культура.Туризм. Регіони» Українського культурного фонду, Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ) та Державного агентства розвитку туризму.





Відкриє кінофестиваль фільм класика українського кіно, режисера Михайла Іллєнка «Толока». Стрічка стала екранізацією балади Тараса Шевченка «У тієї Катерини хата на помості…». Цьогоріч «Толока» претендувала одразу на 9 премій Української кіноакадемії «Золота Дзиґа», картина перемогла у номінації «Найкращий дизайн костюмів».

Трейлер: https://vimeo.com/405046526

««Толока»— особливий фільм для Обирку. Десять років тому Михайло Іллєнко презентував його на хуторі ще на етапі виробництва, демонстрував сцени зі славнозвісним актором, ще живим Віталієм Лінецьким. Тож, на думку організаторів, нашим постійним глядачам і місцевим мешканцям буде особливо цікаво побачити готовий фільм. Також сюжет «Толоки» щільно перетинається з темою фестивалю — «Гнучкість сприйняття та дій». Кінопритча, яка поєднала 14 різних уривків історії України, показує її гнучкість з одного боку і стійкість з іншого. «Толока» дає глядачам змогу розширити кордони сприйняття й переосмислити своє минуле та майбутнє», — розповів програмний директор кінофестивалю Микола Базаркін.

Удруге на фестивалі представлять категорію фільмів про сталий розвиток. Це єдина в Україні спеціалізована екопрограма в межах кінофестивалю, окремих кіноівентів з екотематикою наразі не проводиться.

«Тема сталості дуже важлива для організаторів фестивалю, адже спільнота мистецького хутора Обирок наразі активно розвивається в цьому напрямку. Також Обирок кілька років є членом Європейської та Всеукраїнської мереж екопоселень (GEN). Хутір засновано 2007 року. Відтоді зі занедбаного селища він перетворився на унікальний арт-простір просто неба і прийняв понад 10 000 гостей», — розповідає директорка Міжнародного кінофестивалю «Кіносарай», Діана Карпенко.

Загалом, у програмі показів 9-го «Кіносараю» - 7 конкурсних програм. Передбачено окремий приз ім. Леоніда Кантера «За пристрасть і вогонь».

Програма міжнародного ігрового кіно «ТЕНДІТНИЙ ПОМАРАНЧ»

Програма українського документального кіно «ПОЛИННА ЩІЛЬНІСТЬ»

Програма міжнародного документального кіно «БАКЛАЖАНОВА ЗМОВА»

Програма міжнародного анімаційного кіно «ВАНІЛЬНА ЗУХВАЛІСТЬ»

Програма фільмів про сталий розвиток«СПАРЖЕВИЙ ЛІС»



Програма українського анімаційного кіно «ГЛИБИННИЙ ГЛІД»

Програма українського ігрового кіно «ІМБИРНИЙ ЛЄГАЛАЙЗ»

Позаконкурсні програми

Програма дитячого кіно «ПІТАХАЯ ДУМОК»

Тревел Док «АЯВАСКА ШЛЯХІВ»

«ОБИРЧЧИН ОЧИТОК» - Ретроспектива фільмів Дмитра Козла

Програма короткометражних фільмів від кінофествиалю Ji.hlava IDFF у Чехії «ВОЛОХАТА ВОЛОŠКА»

Зустріч з тревел-влогерами та дискусія «МІНЛИВИЙ КАРАМБОЛЬ»

Докладніше про кожен фільм програми читайте тут: https://docs.google.com/document/d/1CpDvGfuM_240p7UlMnNumavbM0cGl9cEM5UOoo_AEwc/edit?usp=sharing

«Кіносарай» цього року увійшов у партнерство із Довженко-Центром. Уперше покази альманаху «Українська нова хвиля» будуть проходити не лише в кінотеатрах, а й у колись старих, занедбаних просторах, яким дали друге життя. Таким є і наш арт-хутір Обирок.

До альманаху увійшли фільми, як-от:

«Сурогат», реж. Станіслав Сантимов/Україна/2020/6’.

Приз глядацьких симпатій Київського міжнародного фестивалю короткометражних фільмів (KISFF).

«Бульмастиф», реж. Анастасія Буковська/Україна/2020/25’.

Премія «Золота Дзиґа» від Української кіноакадемії за найкращий короткометражний фільм (приз ім. Юрія Мінзянова).

«Скіфський олень» отримав нагороду як найкращий короткометражний фільм і спеціальний диплом журі на 49-му Київському міжнародному кінофестивалі «Молодість».

«Врятуйте мене, лікарю», реж. Дмитро Грешко/Україна/2020/18’55’’.

Головний приз у національному конкурсі на Міжнародному фестивалі короткометражних фільмів Wiz-Аrt.

«Двоє», реж. Владислав Вітрів/Україна/2020/23’.

Нагорода за найкращу акторську гру в національному конкурсі на Одеському міжнародному кінофестивалі.

«Килим», реж. Наталя Кисельова/Україна/2019/20’.

Гран-прі Київського міжнародного фестивалю короткометражних фільмів (KISFF).

«Прощавай, Головін», реж. Мат’ю Ґрімар/Україна, Канада/2019/14’.

Найкращий український короткометражний фільм Одеського міжнародного кінофестивалю, спеціальна згадка журі Generation 14plus Берлінського кінофестивалю.

У межах кінофестивалю на Обирку відбудеться майстер-клас від організації «Екодія» на тему: «Як виміряти якість води у себе в громаді».

«Екодія» здійснює експедицію «У пошуках чистої води». Адже, згідно з офіційною статистикою, 99% забруднення води в Україні походить від житлового сектору, промисловість та енергетика, і лише 0,5% — сільське господарство. Проте у ЄС вважають, що більша частина забруднення води походить від агросектору.

На думку членів «Екодії», така різниця походить через брак в Україні системного моніторингу впливу на воду у сільській місцевості. Організація планує провести аналіз у 10 громадах, охопили вже 4.

На фестивалі члени організації планують розповісти теоретичну частину і водночас вимірять воду у криниці на Обирку.

Усі охочі зможуть підтримати спільнокошт-кампанію «Екодії» на місці або через QR-код на сайті.

Покази у м. Батурин відбудуться 28 червня у місцевому будинку культури. Вхід є безкоштовним, за запрошеннями. Буде показано програму українського ігрового кіно, дитячих фільмів та стрічки-переможці 9-го «Кіносараю».

Посилання на безкоштовні запрошення на покази у м. Батурин: http://secure.wayforpay.com/payment/kinosaray_baturyn



Посилання на квитки на кінофестиваль на Обирку: https://secure.wayforpay.com/payment/kinosaray

Інформаційні партнери:

Офіційний шоколад фестивалю «Маленька шоколадна фабрика»

Офіційний сайт фестивалю: https://kinosaray.com/ua/

Офіційна сторінка на фейсбуці: https://www.facebook.com/kinosaray.obyrok/

Офіційна сторінка в інстаграмі: https://www.instagram.com/kinosaray