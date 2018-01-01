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Гарна новина для поціновувачів книг !

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Категорія: Новини культури
Опубліковано: П'ятниця, 12 листопада 2021, 15:00

У День української писемності та мови бібліотечний фонд КЗ «Централізована бібліотечна система» поповнився новими виданнями, які передав міський голова Павло Шимко. Це книги українських авторів різноманітної тематики. Як говорить Ганна Іванько, директор закладу, це книги про витоки історії нашого народу, давніх русичів і давній Київ, призначення і покликання людини, кохання, пригоди, містику, боротьбу добра і зла та, звісно, література для дітей.


Книги від видавництва «Український пріоритет» придбані за кошти міського бюджету на суму 40 тис. гривень. Допомогу в підборі літератури надав директор видавництва Володимир Шовкошитний, До речі, Володимир Федорович - письменник, перекладач, кіносценарист, видавець, громадський і політичний діяч, доктор філософії, перший заступник Голови Національної спілки письменників України. Тож запрошуємо до бібліотеки після відміни карантинних обмежень “червоної зони”!

Відділ організаційної роботи та кадрового забезпечення виконкому міськради

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