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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 15 травня 2020, 09:04

Шановні роботодавці! Ви маєте нагоду звернутися до служби зайнятості (Бахмацька районна філія Чернігівського обласного центру зайнятості) за допомогою по частковому безробіттю для працівників



28 квітня 2020 року набув чинності Порядок надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 306.



Відтак допомогу по частковому безробіттю можуть отримати представники малого та середнього бізнесу, які:



- зупинили або ж скоротили діяльність через карантин;

- сплачували єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом 6 місяців, які передують даті зупинення чи скорочення діяльності, за найманих працівників і не припинили трудових відносин з ними на момент звернення до служби зайнятості.



Допомогу виплатять застрахованим особам, з якими роботодавцем оформлено трудові відносини (крім осіб, які отримують пенсію), у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу в зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності на період карантину. Не мають право на допомогу по частковому безробіттю працівники, які працюють у роботодавця за сумісництвом.



Допомога надається за кожну годину, на яку працівникові було скорочено, передбачену законодавством тривалість робочого часу, з розрахунку 2/3 тарифної ставки (окладу), що встановлена працівникові відповідного розряду. Розмір допомоги не може перевищувати розміру мінімальної зарплати, встановленої законом (4723 грн.).



Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину здійснюється роботодавцем з першого дня скорочення тривалості їх робочого часу в межах строку зупинення (скорочення) діяльності, але не більше 30 календарних днів після завершення карантину.



Аби отримати допомогу роботодавець упродовж 30 днів з дня зупинки/скорочення діяльностімає звернутися до Бахмацької районної філії та подати такі документи:



- заяву в довільній формі, у якій також зазначається інформація про належність роботодавця до суб’єктів малого або середнього підприємництва відповідно до Господарського кодексу України, до якої додаються копії підтверджуючих документів, завірених в установленому порядку, щодо середньої кількості працівників та доходу роботодавця за календарний рік, що передує року подання до центру зайнятості документів, передбачених цим пунктом;

- засвідчену роботодавцем копію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) діяльності;

- відомості про працівників, у яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю на період карантину згідно зі статтею 471 Закону України «Про зайнятість населення», де зазначається: прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний державний орган і мають відмітку в паспорті);

- довідку про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за останні шість місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності, видану ДПС.



Документи подаються або через скриньку для кореспонденції (оригінали), що розташована біля входу в центр зайнятості, або через пошту (оригінали), або email центру зайнятості (сканкопії).



Ознайомитися з порядком та детальною покроковою інструкцією отримання допомоги по частковому безробіттю можна на офіційному сайті Державної служби зайнятості в розділі «Роботодавцям» за посиланням: https://www.dcz.gov.ua/storinka/dopomoga-po-chastkovomu-bezrobittyu-na-period-karantynu