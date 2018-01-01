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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: Понеділок, 25 травня 2020, 09:06

Довгождана новина для любителів риболовлі 20 травня 2020 року - останній день обмежень, пов’язаних з нерестовим періодом у всіх річках у кореневих водах Чернігівщини, у тому числі на р. Десна.



Чернігівський рибоохоронний патруль зазначає, що у цей період на річках дозволяється вилов риби громадянам з берега та човна (без мотора), вудками усіх видів із загальною кількістю гачків не більше п’яти та спінінгом з блешнею. Норма вилову риби становить 3 кг за добу (за винятком випадків, коли вага однієї рибини перевищує встановлену норму вилову).



Підводне полювання дозволяється гарпунними рушницями (без застосування аквалангів) та при наявності посвідчення підводного мисливця.



Мінімальний розмір риби дозволений до вилову:



сом — 70 см, судак — 42 см,

білий амур — 40 см,

товстолоб — 40 см,

сазан, щука — 35 см,

лящ — 32 см,

білизна — 30 см,

в’язь — 28 см,

короп — 25 см,

головень, чехоня — 24 см,

синець — 22 см,

лин — 20 см,

плітка — 18 см тощо.



Чернігівський рибоохоронний патруль нагадує, що при недотриманні вимог Правил аматорського та спортивного рибальства порушники відшкодовуватимуть збитки за кожен екземпляр незаконно добутої риби. Згідно з діючими розцінками: за судака – 510 грн, сома – 425 грн, щуки – 340 грн, сазана – 306 грн, білого амура, товстолоба – 255 грн, ляща – 170 грн, лина – 119 грн, тарані (плітки) – 85 грн, краснопірки – 68 грн, плоскирки – 34 грн, карася сріблястого – 17 грн та рака – 25,5 грн.



Заборонений вилов риби такими знаряддями лову: сітки, ятері, павуки, екрани, драчі, ості та інші. За вилов риби електровудкою чи вибухівкою передбачена кримінальна відповідальність за ст. 249 ККУ з відшкодуванням всіх нанесених збитків. Докладніше про відповідальність за порушення Правил рибальства можна прочитати за посиланням.



«Пам’ятайте, що до 24 травня (включно) діє нерестова заборона на р. Дніпро та р. Сож в межах зони контролю патруля області, до 9 червня (включно) — у всіх водосховищах, до 29 червня (включно) — у придатковій системі водойм (озера, протоки, гирла та ін.). Раків ловити заборонено до 30 червня (включно)», – нагадав начальник Чернігівського рибоохоронного патруля Микола Каленюк.



Про всі випадки порушень правил рибальства потрібно оперативно повідомляти на телефони «гарячої лінії» рибпатруля: (099) 112-13-44 та (0462) 93-75-57 (цілодобово).



Чернігівський

рибоохоронний патруль