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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: Четвер, 28 травня 2020, 12:18

Товариство з обмеженою відповідальністю «Голд-нафта»

Код ЄДРПОУ 31878917

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична і поштова адреса: 16500,Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Даньківський шлях, 62-В

Контактний номер телефону /04635/ 2-13-56;2-12-40, Факс /04635/ 2-17-37

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планова діяльність передбачає будівництво АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв і пасажирів та АГЗП з демонтажем будівель і споруд існуючої АГЗС за адресою: м.Батурин, вул. Шовковиця, 2а, Бахмацького району, Чернігівської області на земельній ділянці – 0,5901 га.

На проектованому АЗС передбачається: здійснювати прийом, зберігання і відпуск пального для автотранспорту, а саме: трьох марок бензину –А-92, А-95, А-95 преміум (П), двох марок дизельного пального та суміші скрапленого вуглеводневого газу (СВГ) пропан-бутан. Також передбачено сервісне обслуговування водіїв та пасажирів з влаштуванням магазину з продажу супутніх товарів.

В будівлі АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів передбачається влаштування торгового залу - магазину з продажу супутніх товарів промислової та продовольчої груп в розфасованій упаковці та міні-буфету – для швидкого харчування відвідувачів.

Режим роботи АЗС - цілодобовий, в три зміни. Термін експлуатації будинку АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів - 60 років. Термін експлуатації резервуарів - 40 років.

Технічна альтернатива 1.

Технічною альтернативою 1 передбачається будівництво АЗС середньої потужності на 250 заправок на добу нафтопродуктами та 100 заправок на добу СВГ пропан-бутан. Зберігання бензину і дизельного палива передбачено у двох підземних двостінних металевих резервуарах об’ємом 50+55 м3, які поділені на секції, в т.ч. 5 м3– резервна секція для аварійного зливу нафтопродуктів. Зберігання скрапленого вуглеводневого газу передбачено в одному підземному резервуарі об’ємом 19,9 м3.

Технічна альтернатива 2.

Технічною альтернативою 2 може бути будівництво АЗС середньої потужності з аналогічним обладнанням в комплексі з АГЗП з наземним резервуаром зберігання скрапленого вуглеводневого газу об’ємом 9,9 м3.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Ділянка, де передбачено будівництво автозаправної станції з автогазозаправним пунктом знаходиться по вул. Шовковиця, 2а у місті Батурин, Бахмацького району, Чернігівської області. Проектований АЗС розташований на виїзді з міста і примикає до магістральної вулиці (європейський автошлях Е101), тому будівництво автозаправного комплексу з автомобільним газозаправним пунктом буде економічно доцільним для власників АЗС та зручним місцем розташування для власників транспортних засобів, які обслуговуватимуться на АЗС.

Площа земельної ділянки 0,5901 га знаходиться у власності ТОВ «Голд-нафта», згідно з Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 25.03.3019р., індексний номер витягу 160776433. Кадастровий номер 7420310300:00:004:0467. Цільове призначення земельної ділянки – «для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства».

Санітарно-захисна зона для даного об’єкту становить 50 м, та витримується по відношенню до житлово-громадської забудови. Відстань від проектованої АЗС до найближчої житлової забудови становить понад 60 м.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Не розглядається, у зв’язку з тим, що ділянка перебуває в приватній власності згідно з Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності. Ділянка для розміщення АЗС погоджена з усіма зацікавленими організаціями.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Соціально-економічний вплив очікується позитивний, в зв’язку з наданням послуг по заправці автомобілів якісним пальним, створенням додаткових робочих місць для місцевих жителів, збільшенням надходжень у місцевий та державний бюджет, розвиток інфраструктури міста при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Доставка пального здійснюватиметься автотранспортом. Злив палива з автоцистерн передбачено крізь герметичні зливні швидкороз’ємні муфти та спеціальні фільтри, які запобігають попаданню механічних сумішей в резервуар.

Зберігання бензину і дизельного палива передбачено в 2-х підземних двостінних секційних металевих резервуарах загальним об’ємом 100 м3. Резервуари обладнані системою повернення парів нафтопродуктів при їх заповненні, дихальною арматурою з клапанною системою, технічними пристроями для запобігання переповнення ємкостей при зливі нафтопродуктів.

Зберігання скрапленого вуглеводневого газу передбачено в одному підземному металевому резервуарі об’ємом 19,9 м3.

Для заправлення автомобілів нафтопродуктами передбачено 4 двосторонніх паливо-роздавальних колонок (ПРК).

Будівля АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів запроектована одноповерховою, прямокутною в плані розміром 18,70м х 24,8м. Пункт сервісного обслуговування водіїв та пасажирів передбачає сферу обслуговування з влаштуванням кафе та магазину з продажу супутніх товарів. Загальна площа будівлі АЗС – 465,0 м3.

Загальна площа ділянки будівництва становить 0,5901 га. Ділянка має прямокутну форму в плані.

Річна реалізація палива становить: бензину - 1050м3, дизпаливо - 1120 м3, СВГ-1400 м3.

Інженерне забезпечення – згідно технічних умов: водопостачання – централізоване – від міської мережі; водовідведення господарсько-побутових стоків від будівлі АЗС – централізоване в міську каналізаційну мережу, водовідведення стічних вод з місць локальних забруднень нафтопродуктами на очисні споруди стічних вод. Електропостачання АЗС – від ЗТП. Пожежогасіння передбачено від двох існуючих пожежних гідрантів.

Транспортне забезпечення – заїзд з шосе Е101 та виїзд на вул. Шовковиця.

Кількість тимчасових автостоянок для автомобілів – 19 шт.

Кількість створених робочих місць на об’єкті 19 чоловік.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1:

- по забрудненню атмосферного повітря – значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;

- по ґрунту, поверхневим та підземним водам - відсутність на них прямого впливу;

- по загальним санітарним нормам - санітарні розриви при забудові міських територій;

- по акустичному впливу - допустимі рівні шуму.

щодо технічної альтернативи 2:

Аналогічні технічній альтернативі 1

щодо територіальної альтернативи 1:

- містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва;

- розмір санітарно-захисної зони;

- протипожежні розриви між будівлями та спорудами;

щодо територіальної альтернативи 2:

Не розглядається, у зв’язку з тим, що ділянка перебуває в приватній власності згідно з Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності. Ділянка для розміщення АЗС погоджена з усіма зацікавленими організаціями.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1:

Інженерна підготовка території включає планування майданчиків та влаштування під’їзних доріг і шляхів до об’єкту будівництва. До початку будівництва проводяться роботи по демонтажу існуючих будівель та споруд та земляні роботи. Згідно проектного рішення на даній ділянці виконується виїмка землі.

Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ґрунту та водних ресурсів, а також будуть передбачені захисні та компенсаційні заходи.

Об’єкти природно-заповідного фонду, пам’ятки архітектури, історії і культури відсутні.

щодо технічної альтернативи 2:

Аналогічні технічній альтернативі 1

щодо територіальної альтернативи 1:

Ділянка для розміщення АЗС погоджена з усіма зацікавленими організаціями та знаходиться у приватній власності. Забезпечується своєчасний вивіз сміття згідно договорів з метою попередження забруднення та для захисту планованої території.

щодо територіальної альтернативи 2:

Не розглядається, у зв’язку з тим, що ділянка перебуває в приватній власності згідно з Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності. Ділянка для розміщення АЗС погоджена з усіма зацікавленими організаціями.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1:

Джерелами потенційного впливу проектованого АЗС на довкілля є: технологічне обладнання АЗС - дихальні клапани підземних резервуарів для зберігання нафтопродуктів, заправний майданчик (паливороздавальні колонки), технологічні процеси з АГЗП (зливна струбцина, запобіжний клапан на резервуарі зберігання СВГ, заправна струбцина газових колонок, продувні свічки насосу), викиди при роботі резервного дизельгенератора (на випадок відключення електроенергії), автотранспорт який маневрує територією АЗС.

Коротка характеристика впливів при будівництві та експлуатації об’єкту:

- на геологічне середовище – можливо незначний, тимчасовий;

- на повітряне середовище – викиди парів бензину, вуглеводнів фракції С12-С19 , оксиду вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду сірки, бенз(а)пірену, парів пропан-бутану;

- на клімат та мікроклімат – можливо незначний, тимчасовий;

- на водне середовище – утворення господарських, побутових та зливових стоків;

- на техногенне середовище – відсутній, частина споруд підлягають демонтажу;

- на соціальне середовище – вивчається через механізм публікації в ЗМІ та громадських обговорень;

- на рослинний та тваринний світ – на рослинний світ – вплив відсутній, зелені насадження на ділянці відсутні, заповідні об’єкти в зоні впливу відсутні, цінних насаджень на території не виявлено; на тваринний світ – вплив відсутній. Шляхи міграції тварин та птахів відсутні;

- на ґрунт – незначним джерелом забруднення може стати будівельне сміття та паливно-мастильні матеріали від роботи будівельних механізмів. З метою запобігання негативного впливу на грунт проектом передбачається оснащення площадки контейнерами для побутових і будівельних відходів і вивезення їх на полігон побутових відходів. При експлуатації об’єкту вплив можливий у випадку аварії.

щодо технічної альтернативи 2:

Аналогічні технічній альтернативі 1

щодо територіальної альтернативи 1:

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі на території ведення господарської діяльності за адресою: м.Батурин, вул. Шовковиця, 2а, Бахмацького району, Чернігівської області.

Санітарно-захисна зона для даного об’єкту становить 50 м, та витримується по відношенню до житлово-громадської забудови. Викиди від проектуючого АЗС, рівні шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань на межі СЗЗ не перевищують гігієнічні нормативи.

Об’єкти природно-заповідного фонду, пам’ятки архітектури, історії і культури відсутні.

щодо територіальної альтернативи 2:

Не розглядається, у зв’язку з тим, що ділянка перебуває в приватній власності згідно з Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності. Ділянка для розміщення АЗС погоджена з усіма зацікавленими організаціями.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність з будівництва автозаправної станції з автогазозаправним пунктом належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст.3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” ч.3 пункт 4, абзац 2 .

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Відповідно ст. 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт згідно статті 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної Державної адміністрації

(найменування уповноваженого органу, 14000, м. Чернігів, пр-т Миру,14

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тел./факс (0462) 67-48-72, тел.: (0462) 67-79-14

Контактна особа – Ганжа Валентина Юріївна.