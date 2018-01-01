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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 29 травня 2020, 09:01

Після введення в дію Кодексу України з процедур банкрутства та Постанови Кабінетів Міністрів України № 865 від 2 жовтня 2019 року майно банкрутів стало можливим придбати ще простіше. На сьогодні продаж такого майна відбувається в електронній торговій системі, адміністратором якої є державне підприємство «ProZorro.Продажі».



Як розповіла очільниця Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірина Свистун, охочим придбати майно банкрутів за обраною ціною потрібно зробити лише 4 простих кроки:



1-й крок. Зареєструватись на майданчику, який підключено до «Prozorro.Продажі», вказавши про себе всю необхідну інформацію та пройти ідентифікацію.



2-й крок. Обрати бажаний лот, подати заявку на участь у торгах.



3-й крок. Сплатити гарантійний внесок, який становить 10% від стартової суми продажу лота.



4-й крок. Взяти участь в аукціоні та перемогти.



Найголовнішою перевагою «ProZorro.Продажі» є відкритість та прозорість ходу аукціону. Так, кожен етап торгів відображається в онлайн-режимі, а організатор обов’язково публікує протокол перебігу аукціону, що дозволяє усім учасникам спостерігати за ходом процедури.