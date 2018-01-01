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Головна Категорії статей Офіційно Про затвердження перспективного плану формування територій громад Чернігівської області

Про затвердження перспективного плану формування територій громад Чернігівської області

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Категорія: Офіційно
Опубліковано: П'ятниця, 29 травня 2020, 11:28

Кабінет Міністрів України

Розпорядження


від 13 травня 2020 р. № 564-р
Київ


Про затвердження перспективного плану формування територій громад Чернігівської області


1. Відповідно до частини третьої статті 11 Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад” затвердити перспективний план формування територій громад Чернігівської області, що додається.


2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 13 травня 2020 р. № 564-р

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН (витяг) формування територій громад Чернігівської області


1. Графічна частина (карта Чернігівської області)


2. Перелік спроможних територіальних громад Чернігівської області (витяг)

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