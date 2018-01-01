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Кількість ДТП зросла на 35%

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Категорія: Офіційно
Опубліковано: П'ятниця, 29 травня 2020, 12:30

Поліцейська статистика свідчить, що цьогоріч на дорогах сталося значно більше аварій, ніж за аналогічний період минулого року.


Так, за 4 місяці 2020 року на території Чернігівської області сталося 174 дорожньо-транспортні пригоди, в яких 38 осіб загинуло та 193 отримали тілесні ушкодження.


У порівнянні з 2019 роком кількість ДТП зросла на 45 (+35%), загинуло на 23 особи більше (+153%), отримали тілесні ушкодження на 14 осіб більше (+8%).


Поліція звертає увагу водіїв на те, які види дорожньо-транспортних пригод найчастіше стаються в області:


• наїзд на пішохода – 52 (30% від скоєних ДТП);
• зіткнення – 49 (28% від скоєних ДТП);
• наїзд на велосипедиста – 30 (17% від скоєних ДТП);
• наїзд на перешкоду – 24 (14% від скоєних ДТП);
• перекидання – 14 (8% від скоєних ДТП);
• наїзд на транспорт, що стоїть – 2 (1% від скоєних ДТП);
• інші - 3 (2% від скоєних ДТП).


Основні причини скоєння ДТП:


• безпечна швидкість – 62 (36% від скоєних ДТП);
• керування в н/с – 29 (17% від скоєних ДТП);
• маневрування – 20 (12% від скоєних ДТП);
• виїзд на смугу зустрічного руху – 19 (11% від скоєних ДТП);
• порушення пішоходом – 13 (7% від скоєних ДТП);
• порушення правил проїзду перехресть – 13 (7% від скоєних ДТП);
• недодержання дистанції – 10 (6% від скоєних ДТП);
• порушення правил проїзду пішохід. переходу – 6 (3% від скоєних ДТП);
• порушення правил перевезення пасажирів – 2 (1% від скоєних ДТП).


Сектор комунікації
поліції Чернігівської області

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