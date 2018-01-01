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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 10 липня 2020, 12:05

Рішенням третьої сесії сьомого скликання Бахмацької районної ради від 03 березня 2016 року № 14 (зі змінами) затверджено «Програму передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості Бахмацького району на 2016-2020 роки».



Учасниками цієї Програми можуть бути сім’ї, де виховується 5 і більше дітей віком до 18 років, які проживають у сільській місцевості (крім міст) і мають бажання утримувати корову.



Сільська багатодітна сім’я має право на одержання однієї нетелі протягом строку дії цієї Програми.



Нетелі виділяються на безповоротній основі як благодійна допомога обласного бюджету.



Для отримання нетелі сільській багатодітній сім’ї до 5 серпня поточного року необхідно подати до відповідної комісії райдержадміністрації за адресою м. Бахмач, вул. Першотравнева, 36, такі документи:



- заяву для участі у конкурсі на отримання нетелі;



- клопотання голови сільської (селищної) ради та акт обстеження сім’ї щодо можливості утримувати тварину;



- письмове зобов’язання одержувача нетелі про утримання тварини протягом двох наступних років.



У разі недотримання даної вимоги і відсутності умотивованих висновків державного лікаря ветеринарної медицини та акта структурного підрозділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації, вартість нетелі, згідно з договором, сільська багатодітна сім’я повертає до районного бюджету. За наявності умотивованого висновку державного лікаря ветеринарної медицини та акта структурного підрозділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації сільська багатодітна сім’я повинна здати тварину на переробне підприємство та повернути до районного бюджету суму, отриману від реалізації нетелі/корови на забій;



- довідку з сільської (селищної) ради про склад сім’ї та про те, що не розпочався процес позбавлення батьківських прав;



- довідку сільської (селищної) ради про наявність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства;



- копії паспортів батьків;



- копії документів, що засвідчують реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) батьків;



- копії свідоцтв про народження дітей.



Відповідальність за достовірність поданих документів та за збереження тварини (з моменту її отримання), несе сільська багатодітна сім’я.



Довідки за телефоном 33112.

Комісія для прийняття рішення щодо визначення сільських багатодітних сімей , які мають право на отримання нетелей, закуплених за кошти обласного бюджету