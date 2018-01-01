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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 10 липня 2020, 12:36

З 25березня по 29 червня 2020 року на Чернігівщині тривала весняно – літня нерестова заборона на лов водних біоресурсів.



У цей період дозволялось тільки аматорське рибальство однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега за межами нерестовищ.



Але попри заборону, не дивлячись на проведену потужну роз’яснювальну роботу серед населення за допомогою місцевих засобів інформації, особистих зустрічей начальника Управління Держрибагентства у Чернігівській області та державних інспекторів з громадськістю, рибалки порушували Правила рибальства.



Державним інспектором Бахмацької рибоохоронної дільниці Чернігівського рибоохоронного патруля на підконтрольній території, в тому числі і Бахмацького району, викрито 46 порушень Правил рибальства. Зокрема, складено 28 протоколів - за ч. 4 ст. 85 КУпАП (рибальство із застосуванням заборонених знарядь лову), 13 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства). Крім того, складено п’ять актів виявлення безхазяйного майна, згідно яких з водойм вилучено 38 кг риби та 44 од. сіток.



«Всього у порушників на підконтрольній території за нерестовий період 2020 року вилучено 62 кг водних біоресурсів та 80 од. заборонених знарядь лову. Накладено штрафів (за постановами судів та органів рибоохорони) на суму 1 160 грн. Загальна сума збитків, завданих рибному господарству, склала 8 194 грн», - зазначив провідний державний інспектор Чернігівського рибоохоронного патруля Олександр Іванько.



Для прикладу, 30 квітня на озері поблизу с. Красне Бахмацького району виявлено жителя с. Попівка Конотопського району. Порушник за допомогою сітки зяберної (одностінної) виловив 1 кг риби: плітка 1 екз. та окунь 2 екз. Збитки завдані рибному господарству України склали 119 грн.



Восьмого квітня на тому саме місці викрито жителя с.Тулушка Конотопсько району, який за допомогою сітки зяберної (одностінної) виловив 1 кг риби: щука - 1 екз. та окунь – 3 екз.. Завдано збитків у розмірі 391 грн.



На всіх правопорушників складені протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП, які направлені до Бахмацького районного суду для винесення рішення про притягнення винних осіб до відповідальності. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі від 340 до 680 грн.Незаконно добуту рибу та заборонені знаряддя лову вилучено. Чернігівський рибоохоронний патруль нагадує: якщо ви стали свідком порушення Правил рибальства, незаконного придбання чи збуту водних біоресурсів або зберігання чи реалізації заборонених знарядь лову прохання оперативно повідомляти на «гарячу лінію» патруля (099) 112-13-44 та (0462) 93-75-57 (цілодобово).