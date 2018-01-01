Останні публікації
- Жнивують пісків’яни
- До уваги власників автотранспорту !
- Таємниці малюнку «Руїни палацу гетьмана Івана Мазепи в Батурині»
- Припоздавшее поздравление
- Хор Батуринської Воскресенської церкви на світлинах першої половини ХХ століття
- Новини бахмацького футболу
- Україна зачекалася
- Медицина на „Куличках”
- Захотілось згадати ...
- Вирішальний тур першого кола
Останні коментарі
-
-
А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
-
Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
-
Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
-
Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
До уваги власників автотранспорту !
- Деталі
- Категорія: Офіційно
- Опубліковано: П'ятниця, 24 липня 2020, 14:47
Відповідно до статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (зі змінами ) (далі –Порядок), Бахмацька міська рада (Організатор перевезень) оголошує конкурс з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, що не виходить за межі міста Бахмача, на наступний об’єкт конкурсу: маршрут № 5 «вул. Богунівська – ЗАТ «Бахмачконсервмолоко».
Обов’язкові умови проведення конкурсу на маршруті № 5 «вул. Богунівська – ЗАТ «Бахмачконсервмолоко»:
Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах населеного пункту, згідно з Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 12 квітня 2007 року № 285, зареєстрованим Міністерством юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766, допускається використання на міських маршрутах автобуси категорій М2 та М3. Клас автобусів на міських маршрутах - А,В,І,ІІ. У переліку транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, окремо вказувати резервні транспортні засоби та транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.
Для переможця конкурсу:
- щомісячне виконання рейсів на рівні 95% від запланованих;
- перевезення пільгових категорій громадян згідно чинного законодавства;
- перевезення дітей (дошкільного та шкільного віку) з оплатою 50-ти % до встановленого тарифу на перевезення пасажирів;
- застосування тарифів на перевезення, визначених та затверджених у встановленому порядку.
Документи на участь у конкурсі подаються організатору конкурсу у 2-х закритих конвертах з позначкою № 1 та № 2. На конвертах вказується дата проведення конкурсу по оголошенню, назва претендента. В конверті № 1 подаються документи, що додаються до заяви, в конверті № 2 – інформація про те, на який об’єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент (заява).
У разі, коли учасники конкурсу набрали однакову кількість балів, перевага надається перевізнику-претенденту, який пропонує транспортний засіб, пристосований для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Перевізникам-претендентам необхідно надавати документи щодо підтвердження даних, зазначених в анкеті, за які здійснюється нарахування балів відповідно до Переліку показників нарахування балів за системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів (додаток 4 до Порядку).
Порядок одержання необхідної інформації про об’єкт конкурсу:
Перевізники-претенденти можуть одержати необхідну інформацію про об’єкт конкурсу на офіційному сайті Бахмацької міської ради https://bakhmach-mr.gov.ua (розділ «Оголошення») та/або у організатора перевезень, кабінет першого заступника міського голови:
понеділок — п’ятниця з 8-30 до 17-30,
з 13-до 14-00 - обідня перерва.
Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі:
10 серпня 2020 р. до 17-30.
Найменування організації, до якої подаються документи:
Виконавчий комітет Бахмацької міської ради.
Режим роботи: понеділок —п’ятниця з 8-30 до 17-30,
з 13-до 14-00 - обідня перерва.
Адреса, за якою подаються документи: 16500, м. Бахмач, вул. Соборності, 42.
Місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі:
Зразки документів можна тримати у виконкомі міськради у час, визначений для подання документів, або на офіційному сайті Бахмацької міської ради https://bakhmach-mr.gov.ua (розділ «Оголошення»).
Місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету:
Місце проведення: виконком Бахмацької міської ради, кабінет першого заступника міського голови:
Дата проведення: 25 серпня 2020 р.
Час початку проведення засідання конкурсного комітету: 10-00
Реєстрація учасників - з 09-30.
Розмір плати за участь у конкурсі: 340 грн. 00 коп.
Призначення платежу – плата за участь у конкурсі. Реквізити: код 37982090, р/р ua 678999980314020544000025008 в Банк: Казначейство України (ЄАП). Отримувач: УК у Бахмацькому районі /м. Бахмач/ 24060300.
Телефон для довідок: (04635) 2-17-30, електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Виконавчий комітет
Бахмацької міської ради
Детальніше...