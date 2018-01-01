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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 24 липня 2020, 14:47

Відповідно до статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (зі змінами ) (далі –Порядок), Бахмацька міська рада (Організатор перевезень) оголошує конкурс з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, що не виходить за межі міста Бахмача, на наступний об’єкт конкурсу: маршрут № 5 «вул. Богунівська – ЗАТ «Бахмачконсервмолоко».

Обов’язкові умови проведення конкурсу на маршруті № 5 «вул. Богунівська – ЗАТ «Бахмачконсервмолоко»:



Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах населеного пункту, згідно з Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 12 квітня 2007 року № 285, зареєстрованим Міністерством юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766, допускається використання на міських маршрутах автобуси категорій М2 та М3. Клас автобусів на міських маршрутах - А,В,І,ІІ. У переліку транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, окремо вказувати резервні транспортні засоби та транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.



Для переможця конкурсу:



- щомісячне виконання рейсів на рівні 95% від запланованих;

- перевезення пільгових категорій громадян згідно чинного законодавства;

- перевезення дітей (дошкільного та шкільного віку) з оплатою 50-ти % до встановленого тарифу на перевезення пасажирів;

- застосування тарифів на перевезення, визначених та затверджених у встановленому порядку.



Документи на участь у конкурсі подаються організатору конкурсу у 2-х закритих конвертах з позначкою № 1 та № 2. На конвертах вказується дата проведення конкурсу по оголошенню, назва претендента. В конверті № 1 подаються документи, що додаються до заяви, в конверті № 2 – інформація про те, на який об’єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент (заява).



У разі, коли учасники конкурсу набрали однакову кількість балів, перевага надається перевізнику-претенденту, який пропонує транспортний засіб, пристосований для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Перевізникам-претендентам необхідно надавати документи щодо підтвердження даних, зазначених в анкеті, за які здійснюється нарахування балів відповідно до Переліку показників нарахування балів за системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів (додаток 4 до Порядку).

Порядок одержання необхідної інформації про об’єкт конкурсу:



Перевізники-претенденти можуть одержати необхідну інформацію про об’єкт конкурсу на офіційному сайті Бахмацької міської ради https://bakhmach-mr.gov.ua (розділ «Оголошення») та/або у організатора перевезень, кабінет першого заступника міського голови:



понеділок — п’ятниця з 8-30 до 17-30,

з 13-до 14-00 - обідня перерва.



Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі:

10 серпня 2020 р. до 17-30.



Найменування організації, до якої подаються документи:



Виконавчий комітет Бахмацької міської ради.

Режим роботи: понеділок —п’ятниця з 8-30 до 17-30,

з 13-до 14-00 - обідня перерва.



Адреса, за якою подаються документи: 16500, м. Бахмач, вул. Соборності, 42.



Місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі:



Зразки документів можна тримати у виконкомі міськради у час, визначений для подання документів, або на офіційному сайті Бахмацької міської ради https://bakhmach-mr.gov.ua (розділ «Оголошення»).



Місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету:



Місце проведення: виконком Бахмацької міської ради, кабінет першого заступника міського голови:



Дата проведення: 25 серпня 2020 р.



Час початку проведення засідання конкурсного комітету: 10-00



Реєстрація учасників - з 09-30.



Розмір плати за участь у конкурсі: 340 грн. 00 коп.



Призначення платежу – плата за участь у конкурсі. Реквізити: код 37982090, р/р ua 678999980314020544000025008 в Банк: Казначейство України (ЄАП). Отримувач: УК у Бахмацькому районі /м. Бахмач/ 24060300.



Телефон для довідок: (04635) 2-17-30, електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.



Виконавчий комітет

Бахмацької міської ради