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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: Субота, 01 серпня 2020, 08:30

Щорічна літньо-осіння заборона на вилов раків, яка вводиться на період другої линьки раків, у цьому році на території Чернігівської області набуває чинності з 1 серпня і триватиме до 10 вересня (включно).



Основна мета заборони - захистити членистоногих у період другої линьки, під час якої вони найбільш вразливі.



Міцний панцир захищає рака від ворогів, але заважає йому розвиватись, стримуючи його ріст, тому рак час від часу скидає свої тверді покриви. Молоді раки линяють частіше, ніж дорослі. Наближення линьки можна побачити за зміною кольору панцира. Він стає матовим, тонким і крихким. Процес скидання старого панциру може тривати від кількох хвилин до кількох годин. Новий твердне за півтора місяця. Під час линьки у раків можуть відриватись клішні, ніжки та вусики, які згодом відростають. У такий період рака легко вполювати, як підводним хижакам так і недобросовісним рибалкам. Саме в цей час і запроваджують заборону на вилов цих річкових мешканців.



З метою здійснення державного контролю за охороною річкових раків під час їх другої линьки Чернігівським рибоохоронним патрулем виданий відповідний наказ від 15.07.2020 № 89-од, яким заборонено промисловий та любительський лов річкових раків в зоні дії контролю Чернігівського рибоохоронного патруля.



За порушення вилову раків у цей період браконьєрам загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 34 до 680 гривень. Крім того, за кожного виловленого рака доведеться заплатити по 25,50 грн компенсації.



Чернігівський рибоохоронний патруль звертається до кожного свідомого громадянина з розумінням віднестися до збереження водних біоресурсів нашого краю. Про будь-які відомі факти порушення Правил рибальства чи збуту водних біоресурсів просимо оперативно повідомляти на «гарячу лінію» рибоохоронного патруля Чернігівщини (099) 112-13-44 та (0462) 93-75-57 (цілодобово).

Джерело: сайт Чернігівського

рибоохоронного патруля