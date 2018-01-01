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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 11 вересня 2020, 09:00

11 вересня на водоймах Чернігівщини закінчилась заборона на вилов раків, яка тривала з 1 серпня по 10 вересня (включно).



Незважаючи на заборону, порушники продовжували незаконний вилов та продаж членистоногих.



Так, Чернігівським рибоохоронним патрулем у правопорушників було вилучено 645 особин незаконно добутих раків, загальною вагою понад 13 кг. Протиправними діями браконьєри завдали збитків рибному господарству у розмірі понад 16 тис.грн.



Рибпатруль нагадує, що правилами любительського і спортивного рибальства дозволено ловити раків: раколовкою - «хапкою», діаметром не більше 70 см і вічком не більше 22 мм, волосінню з приманкою і рогаткою і «розщіпом» (не більше п’яти снастей на ловця) та руками.



Одній особі за добу дозволяється добути і вивезти з водойми загального користування не більше 30 екз. раків та з водойми, де впроваджене платне рибальство - не більше 50 екз.



Розмір впійманого членистоногого повинен бути не менше ніж 10 см. Вимірюється рак по спині тіла від середини ока до кінця центральної пластини хвостового плавника.



Забороняється вилов раків у темну пору доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування.



За порушення Правил рибальства передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу до 170 грн. За грубе порушення правил рибальства (рибальство із застосуванням вогнепальної зброї, електроструму, вибухових, отруйних речовин та інших заборонених знарядь лову) до 680 грн. А також, за кожен екземпляр незаконно виловленого рака, прийдеться сплатити нанесені збитки у розмірі 25,5 грн.



Чернігівський рибоохоронний патруль звертається до кожного свідомого громадянина з розумінням віднестися до збереження водних біоресурсів нашого краю. Про будь-які відомі факти порушення Правил рибальства чи збуту водних біоресурсів просимо оперативно повідомляти на «гарячу лінію» рибпатруля (099) 112-13-44 та (0462) 93-75-57 (цілодобово).



Чернігівський рибоохоронний патруль