/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: Субота, 08 травня 2021, 12:14

Повідомлення про оприлюднення

проєкту рішення Бахмацької міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку»

Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», на виконання вимог чинного законодавства України та з метою вдосконалення земельних відносин на основі встановлення ставок плати за землю та диференціації ставок в залежності від цільового призначення земельної ділянки, забезпечення більш повного обліку земель, їх власників і користувачів, раціонального та ефективного використання земельних ділянок, збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок перегляду ставок податку та направлення додаткових коштів на соціальний розвиток громади виконавчим комітетом Бахмацької міської ради розроблено проєкт рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку» та аналіз регуляторного впливу даного акта.



Проєкт регуляторного акта забезпечує дотримання вимог чинного законодавства та принципів державної регуляторної політики.



Проєкт рішення Бахмацької міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку», аналіз регуляторного впливу та базове відстеження буде розміщено на офіційному сайті Бахмацької міської ради http://bakhmach-mr.gov.ua/.



Для прийняття відповідного рішення міською радою та її виконавчим комітетом просимо бахмачан, керівників підприємств, установ та організацій, політичних партій узяти активну участь у процесі обговорення та подавати пропозиції у письмовій формі в Бахмацьку міську раду за адресою: вул. Соборності, 42 або за тел.: 2-15-04. Пропозиції приймаються протягом 1 місяця з дня опублікування.