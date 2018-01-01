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Повідомлення про оприлюднення проєкту рішення Бахмацької міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати транспортного податку на території Бахмацької міської територіальної громади»
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- Категорія: Офіційно
- Опубліковано: Субота, 08 травня 2021, 12:15
Повідомлення про оприлюднення
проєкту рішення Бахмацької міської ради
«Про встановлення ставок та пільг із сплати транспортного податку на території Бахмацької міської територіальної громади»
Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 р № 1160-IY, та з метою приведення до норм Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI, зі змінами та доповненнями, виконавчим комітетом Бахмацької міської ради розроблено проєкт рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати транспортного податку на території Бахмацької міської територіальної громади» та аналіз регуляторного впливу даного акта.
Даний проєкт регуляторного акта забезпечує дотримання вимог чинного законодавства та принципів державної регуляторної політики.
Проєкт рішення Бахмацької міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати транспортного податку на території Бахмацької міської територіальної громади», аналіз регуляторного впливу та базове відстеження буде розміщено на офіційному сайті Бахмацької міської ради http://bakhmach-mr.gov.ua/
Для прийняття відповідного рішення міською радою та її виконавчим комітетом просимо бахмачан, керівників підприємств, установ та організацій, політичних партій узяти активну участь у процесі обговорення та подавати пропозиції у письмовій формі в Бахмацьку міську раду за адресою: вул. Соборності, 42. Пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня опублікування.
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