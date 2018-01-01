/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Літературна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 26 листопада 2021, 15:00

Що потрібно людям поважного віку? Тим, хто вже пройшов свій трудовий шлях, залишивши на ньому більшу частину свого здоров’я. Тим, хто тепер на самоті, рахуючи кожного дня хвилини, з нетерпінням чекає дітей з роботи,а онуків - зі школи. Тим, хто радіє телефонному дзвінку, який розриває хатню тишу… Так, простої людської уваги! Та коли ця увага неочікувана – це щось особливе, адже саме тоді відчуваєш себе потрібним.



Приємно вражені увагою колективу газети «Порадник», які не тільки миттєво відреагували на наше прохання надрукувати лист, а й надихнулися доброю справою і відкрили рубрику «Цікаві люди - цікаві зустрічі».



З дня виходу останнього номера наші телефони, а особливо телефон нашої подруги Віри Бандолі не змовкає до сьогодні. На публікацію її вірша відгукнулись навіть давно загублені друзі, які за щоденними клопотами все відкладали момент віднайти телефон зв’язку. І саме ця публікація відновила давні втрачені зв’язки. Відгукнулись не лише знайомі бахмачани, колишні колеги, сусіди, друзі, родичі, а навіть земляки з сусідніх Фастівців.



Тож висловлюємо свою щиру вдячність професійному і творчому колективу газети «Порадник». Бажаємо вам журналістського натхнення, глибоких думок, творчого неспокою, легкого пера, здоров’я і багато вірних друзів-читачів.



А для шанувальників душевної поезії пропонуємо нові ліричні рядки від Віри Бандолі.



Валентина ПОТІЄНКО

МОЄ РІДНЕ СЕЛО



В моє село з чужих країв далеких

Вертаються із вирію лелеки

До рідного гнізда, летять додому

Де й сонце світить зовсім по-другому.

Село мого дитинства – Фастівці,

Яке ж тут небо було синє і

бездонне,

А як тут квіти пахли у траві,

І іволга співала на тополі.

Горластії півні усіх будили на зорі,

І рано-вранці череда ішла на трави,

А зграї ластівок літали в вишині

Свої гніздечка під дахами будували.

Я народилася колись у цім селі

На берегах Остра, з лататтям

на узбіччі…

Ромашкові луги, пшеничнії поля,

Сади вишневі й солов’ї співучі.

Живуть у ньому люди-трударі.

Всі майже у похилім віці,

А молоді зовсім нема,

Всі подались в чужі краї,в столицю.

Стоїть красуня-школа посеред

села

Вона двоповерхова, світла і нова,

Але ж і знову тут така ж біда:

В цій школі вчитися кому – нема.

Змілів і став, що посеред села,

І верби похилились у журбі,

І риби також у ставку нема,

Лиш гуси ще полощуться в грязі.

На перехресті храм стоїть

похмуро,

Обнесений старим високим

муром.

Лиш купола блищать блискучим

златом.

На службі в церкві люду небагато.

Колись малою я бувала у цім храмі.

Мене бабуся в ньому причащала,

Вінок з косниками, новеньке плаття

одягала

Й молитви промовлять мене

навчала.

Я розглядала лики всіх святих,

Свічок багато у підсвічниках горіло.

На крилосі співав церковний хор,

Люди молилися, ставали на коліна.

І я молилась разом з усіма

Так, як мене бабця научала,

Але молитва не допомогла-

Я рано сиротою стала.

Моє село – село моїх батьків,

Діда Івана й прадіда Семена.

Село мого дитинства й юності років,

Яке ж ти рідне й дороге для мене.

Приїду я до тебе навесні,

Могилам рідних поклонюся.

Спочиньте з миром вічні трударі,

А я за вас тихенько помолюся.

СПАЛЕНА ПАМ’ЯТЬ



Зацвів весною знов колгоспний сад.

Старенький, але все ж зацвів.

Не знав, що це в останній раз

Весна була в його житті.

Колись цей сад був молодим,

Його плекали добрими руками.

Всі доглядали сад: дорослі й

школярі,

А він віддячував смачненькими

плодами.

Обкопаний, побілений і ровом

огороджений,

Він був красою й гордістю села

Нарвати яблук – запашну Антонівку-

Приходили із кожного двора.

Цей сад колись мій батько

посадив.

Плекав він кожне деревце

з любов’ю.

Цей сад був його дітьми і життям

За нього заплатив своїм

здоров’ям.

Пішов у вічність, та залишив сад

Для тих, хто залишився у цім краї,

А сам полинув в райський сад,

Де яблуні із райськими плодами.

Зернятка висівав у землю сам.

Росли однолітки, на другий рік –

дволітки

А потім він усе калірував,

І це були його маленькі дітки.

Він дарував їх всім, хто побажав

Не за копійки, а на добру згадку,

Щоб в кожному дворі цвів сад

І згадували, що такий був дядько.

І зараз в багатьох іще дворах

Є яблуні, і груші, й сливи

Які колись Жула Микола посадив,

Щоб наші Фастівці були красиві.

В саду він ночував, в саду він жив.

Ходив у сад, як в церку на причастя.

За сад він душу й серце віддавав,

Бо він для нього був найбільшим

щастям.

Проквітувавши майже вік,

Комусь здалось, що сад цей

вже не треба,

Спиляли деревця під корінець

І запалили просто неба.

Горіло листя, яблучка, гілки

У полум’ї вогню стогнали.

І, мабуть, в ту останню мить свою

Свого хазяїна і батька пригадали.

Стоїть старенька жінка біля саду.

З очей скотилася гірка сльоза.

Для чого ви його спалили?

Я ж поряд з садом вік свій

прожила!

Спалили пам’ять разом з всім

живим.

Встромили ніж у серце людям

і природі.

Тепер там поле, а квітучий сад

Будемо згадувати лише при нагоді.

Коли бувала я в своїм селі,

Через цей сад стежиною я йшла

на кладовище.

Мене тут яблуні стрічали із усіх

сторін.

Я батька згадувала, що пішов

у вічність.

Прийде весна - і зацвітуть сади

Біленькими, пахучими квітками,

Але не в нас, не в нашому селі

Лиш пам’ять в серці буде жить

роками!