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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Зі школи й про школу Опубліковано: П'ятниця, 31 грудня 2021, 13:00

У житті кожної людини важливо знайти те, що буде надихати, мотивувати на звершення. Без цього вкрай важко, а іноді навіть неможливо розкритись та реалізуватись повністю.

Ліцеїсти з особливими освітніми потребами вкотре довели, що є самостійними особистостями і мають свій погляд на світ і здатні висловити його через творчість, взявши участь у творчому конкурсі «Я дитина! Я малюю!», присвяченому 30-й річниці незалежності України під гаслом «В єднанні країни – квітуча Україна».



Конкурс був спрямований на підтримку дітей з обмеженими можливостями здоров’я та їх інтеграцію в суспільство. Кожна конкурсна робота - це спроба відтворити власний світ за допомогою полотна та акварелі, це маленький шедевр, який надав дітям з особливими потребами стимул для вдосконалення своєї майстерності та майбутніх життєвих перемог. Серед 600 робіт з усієї України ліцеїсти здобули 4 призові місця. З цієї нагоди 28 грудня 2021 року відбулося нагородження учасників-переможців:



Бережний Нікіта (учень 9В класу) – І місце

Ворона Максим (учень 4А класу) - ІІ місце

Гайдай Валерія (учениця 2В класу) – ІІІ місце

Стриєвський Станіслав (учень 3А класу) – ІІІ місце



У передноворічній святковій атмосфері переможців привітав директор ліцею Комар О.В., який наголосив, що надихаючий приклад юних дарувань є для дорослих хорошим стимулом до життєвої цілеспрямованості і рішучості, яких так часто їм бракує, а також вручив залужені нагороди, сувеніри та солодощі. Асистенти вчителів запросили малечу на пам’ятну фотосесію.



Тетяна Антоненко, заступник директора