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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Зі школи й про школу Опубліковано: П'ятниця, 31 грудня 2021, 12:57

Відвідувати свою школу так часто, як хотілося б, не вистачає часу. А життям рідної Альма-матер цікавлюсь ще і досі. Тому з приємністю дізнаюсь про новини з рідних стін. Вдячний за публікації районній газеті «Порадник», ще одне джерело інформації про свята і будні Бахмацького ЗЗСО I-III ст. №5 - Facebook. Саме в Інтернеті натрапив на репортаж Лани Сидоренко зі школи про «Новорічний КВК», який об’єднав у веселій грі команди старшокласників. Пошкодував, що не став свідком розважальної програми – полюбляю конкурси, а їх було аж п’ять. Вірю авторові, що «команди виявили неабиякі акторські здібності, креативність, винахідливість, дотепність».



Звідти ж дізнався і про молодіжний фестиваль «Рідні серцю мелодії». Названа ціла низка імен переможців. Погоджуюсь з висловленим припущенням, ці «перемоги стануть важливою сходинкою у подальшому розквіті дитячих талантів». Все починається з першого кроку, з першої спроби.



Може, колись пощастить почути виконання вокальних ансамблів «Зірочки», «Веселка», «Соловейки», «Дивограй», тріо «Мрія», ансамблів «Українські усмішки» та «Дзвіночки». Дивуюсь розмаїттю колективів.



Користуючись нагодою, вітаю юних артистів із їх перемогами на шкільній сцені і поздоровляю всіх-всіх з прийдешнім Новим Роком. Бажаю нових перемог у аматорському мистецтві, а ще здобутків у освоєнні наук. Щасти вам – наша школа найкраща, підтверджуйте це своїм завзяттям.



Григорій Данько,



колишній учень школи №5, тепер професор кафедри спортивних єдиноборств та силових видів спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України, а був такий же, як ви. Дослухався до вчителів, вчіться і ви.