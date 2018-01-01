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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Зі школи й про школу Опубліковано: П'ятниця, 10 грудня 2021, 11:13

Щороку 7 грудня відзначається Всесвітній день української хустки. Це неофіційне свято, яке з’явилося 2019 року, покликане об’єднати жінок різних професій, віку та національностей для збереження українських традицій.



Цього дня по всій країні відбуваються флешмоби та майстер-класи, учасники яких діляться яскравими фото в соцмережах.



У минулому українки носили хустку протягом усього року. Вона була обов’язковою для заміжньої жінки, а також вважалася показником соціального статусу: молоді жінки носили світлі та яскраві хустки, жінки у віці – темні, вдови – чорні. Жінки із заможних сімей носили хустки з дорогих тканин, бідні – із дешевших.



День української хустки відзначають у День Катерини – одне з головних жіночих свят, оскільки ця свята вважається заступницею жіночої долі.»



Згадала, що в моєї бабусі двоюрідна сестра Катя, поздоровила родичку і незаплановано запитала про її ставлення до хустки. За її думкою, хустка - це не стільки прикраса, як функціональний одяг. І почула розповідь, як у повоєнні роки мами, забираючи своїх дітлахів зі школи, закутували школяриків у теплі хустки. Головним критерієм для того були ні візерунки, ні колір, а саме здатність тримати тепло. Хустками обгортали голови, а потім їх кінці перехрещувались на грудях і з-під рук зав’язувались кінцями на спині. Із вбрання визирали лише очі. І не страшні були малюкам ні морози, ні заметілі. А ще вона звернула увагу на картинку, на якій дівчисько тримає на плечі паличку із закріпленою на кінці хустинкою. Видно, що хустка зв’язана хрест на хрест торочками і наповнена, очевидно, харчами на дорогу...



У Бахмацькому ЗЗСО І-ІІІ ст. № 5, а простіше - у рідній 5 школі відбулися урочистості з приводу цього свята. Ми фотографувалися, залишаючи світлини на згадку про початкові класи, про гурти дівчат. Найцікавіше було серед вчителів- мовників. Вони, немов би змагаючись, читали про українські хустки вірші, промовляли куплети пісень і частівок, а деякі з них навіть заспівали.



Все минає з часом і з роками

Змінюється мода і пісні,

А в матусі хустка з тороками

Схована у скрині десь на дні.

Від цих рядків аж зволожніли очі, хочеться запам’ятати їх назавжди.



Анна Ничипорук

На світлині: вчителі-мовники ЗЗСО І-ІІІ ст. №5 з керівником закладу