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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Зі школи й про школу Опубліковано: П'ятниця, 12 листопада 2021, 16:35

Наче вулик, наша школа

Вся вона гуде, як рій.

І здається, що довкола

Розквітають квіти мрій.

Бігають, сміються діти,

Та — лиш дзвоник задзвенить —

Стане тихо, ніби в квіти

Поховались бджоли вмить.

(Д. Павличко)



Школа, клас, учителі… Такі приємні й теплі спогади яскравого та безтурботного дитинства.



Школа – це не тільки класи й коридори. Насамперед, це – дух, пам’ять,традиції, наступність поколінь. Це педагоги, які щодня переступають поріг навчального закладу й сіють зерна доброго, розумного, вічного. Усе починається зі шкільної парти: перші враження від пізнання такого цікавого й непростого світу, перші захоплення й розчарування, успіхи й невдачі, усвідомлення себе як особистості і, звісно, перші кроки в дорослий незвіданий світ. Усі ми родом з дитинства, і подумки повертаємося туди, де було нам так затишно й тепло, де про нас турбувалися батьки і вчителі.



Милі серцю спогади огортають багатьох із нас, коли чуємо шкільний дзвоник, спостерігаємо, як поспішають до школи учні і наші власні діти.



Мрія про найкращу школу нікого не оминає. Кожен учень хоче навчатися у хорошому закладі, усі батьки дбають, аби їх діти були оточені опікою, здобули глибокі знання та добре виховання. Якраз таким і є Бахмацький ЗЗСО I-III № 4 . Наш заклад – це своєрідна республіка, де вчителі та учні спільно творять майбутнє, це велика родина, яка має свій ритм існування, захоплює новизною. Дають знання учням творчі педагогічні працівники. У нашому закладі функціонують сучасні навчальні кабінети, затишні класні кімнати, навчальна майстерня, клас інтерактивних технологій та комп’ютерний клас, шкільна бібліотека, їдальня, внутрішні санвузли. Заклад виховує молодь на високих моральних зразках української духовності. Заслуга в цьому всього педагогічного колективу, який очолює творчий керівник Трикоз Оксана Миколаївна. Особливо це стає відчутним під час проведення традиційних тематичних заходів, свят, конкурсів. А найголовніше те, що під час таких заходів виявляються цілі сузір’я юних талантів. Наш заклад - це сім’я, у якій радощі й невдачі – навпіл, колектив, який прагне до всього нового, прогресивного. Це уроки й свята, олімпіади й конкурси, вечори й екскурсії, мандрівки, зустрічі з колегами - освітянами, години спілкування з батьками та учнями.



Навчальний заклад допомагає вихованцям не тільки здобути міцні знання, а ще відкриває чарівний світ творчості, робить все для того, щоб шкільні роки промайнули з радістю та приємними згадками про свята, подорожі, веселі хвилини позакласного життя, захоплюючі миті відкриттів. Цьому сприяє тісна співпраця адміністрації закладу, педагогічного та батьківського колективів, учнівського самоврядування. Наші учні постійні учасники й переможці міських, районних та обласних олімпіад, конкурсів, концертів та фестивалів. Надійними помічниками педагогів є батьки учнів. Приємно відзначити, що вони активно включаються в навчально-виховний процес, допомагаючи нам проводити тематичні лекції, концерти, озеленення закладу й оновлення класних кімнат.



З особливими почуттями очікуємо ми поповнення нашої шкільної родини першокласниками . Ось і цього року готується до комплектування 1 класу наш талановитий, молодий, енергійний педагог Павліченко Валентина Василівна. Учителька використовує сучасні освітні технології навчання у НУШ. На уроках застосовує різноманітну наочність : схеми, таблиці, ілюстрації, предметні малюнки. Вимоглива до дітей, їхнього письма під час виконання класних робіт і по-материнськи добра, лагідна, привітна. Свою роботу спрямовує на всебічний розвиток дітей. Стосунки зі школярами будує на довірі, повазі, справедливості. Пропагує серед дітей здоровий спосіб життя, вимагає від них дотримання правил поведінки. Тісно співпрацює з батьками вихованців, надаючи допомогу з питань навчання, розвитку та виховання.



Ми раді бачити в закладі кожного учня, оточити його піклуванням, розвивати його розумові, фізичні здібності та естетичні смаки, допомагати рости здоровими, вихованими, пристосованими до життя людьми.



Адміністрація Бахмацького ЗЗСО І-ІІІ ст. №4