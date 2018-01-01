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У світі єдина, світліша від сонця...
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- Категорія: Зі школи й про школу
- Опубліковано: П'ятниця, 01 жовтня 2021, 16:42
Добріша, ніж фея, миліша, ніж мрія.
Світліша від сонця вона!
У світі єдина, у серці одна –
Учителька перша моя!
О. Шишуліна
1 вересня 2018 р. було знаковою подією для нас, адже тоді ми вперше повели своїх несміливих дівчаток і хлоп’яток у перший клас. Першим учителем тоді у них був Анатолій Миколайович Шекула. Але життя внесло свої корективи і керувати кораблем мрій наших першачків довелося молодій вчительці – Бурнос Крістіні Володимирівні.
Тоді ніхто не знав, що буде далі? У думках по колу рухалися запитання: хто? як? чому?
Але вона витримала! Вона змогла! Незважаючи на молоді роки, Крістіна Володимирівна знайшла спільну мову з нашими «чомусиками». І вже зовсім скоро діти горнулися до неї, приходили і ділилися своїми радощами і бідами. А вона для кожного знаходила такі потрібні слова.
Звісно, усі батьки хочуть, щоб їхню дитину навчав найкращий учитель! З упевненістю можемо сказати: наша Крістіна Володимирівна – найкраща! Бо так говорять наші діти, бо вони сумують, коли з певних причин її немає на роботі, бо вони шанують і поважать її.
Крістіна Володимирівна стала авторитетом для наших дітлахів. І коли ми вчимо уроки, вони впевнено наполягають: «А вчителька казала так!». Але не лише навчанням живуть учні 4 – Г класу. У них цікаве дозвілля. Нехай можливості скувала надокучлива пандемія, але наші ліцеїсти відвідують екскурсії та планують нові і знають, що це їм вдасться, бо поруч їхній вірний наставник – Крістіна Володимирівна.
Так швидко летить час. Наші вчорашні першачки сидять уже за партами 4 класу. Попереду підсумкова атестація і старша школа з новими вчителями, новими друзями та наставниками. Але в серці кожного малюка залиться солодкий спогад про першу вчительку.
Бажаємо шкільній мамі наших діточок міцного здоров’я, наснаги, іскорки в очах, на які радо відгукнуться нові учні та їх батьки уже за партами нового 1 класу 2022 року.
Батьки 4 Г класу
Бахмацького ліцею №1
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