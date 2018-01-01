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Деталі Категорія: Зі школи й про школу Опубліковано: Понеділок, 24 травня 2021, 15:00

12 травня відбувся І (міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») – 2021 серед закладів загальної середньої освіти Бахмацької міської територіальної громади, метою якої є формування й пропаганда здорового способу життя, патріотичне виховання здобувачів освіти на засадах національної гідності, високої самосвідомості, активної громадянської позиції.



6 закладів представили свої команди, щоб позмагатися у силі, витривалості й козацькій звитязі, це Бахмацькі ЗЗСО І-ІІІ ст. №1, № 2, № 4, № 5, гімназія та Курінський ЗЗСО І- ІІІ ст. Упродовж заходу панувала атмосфера та дух справжнього патріотизму, безмежної любові до свого краю та України. Рішучість і сміливість, патріотизм і відповідальність, взаємодопомога, згуртованість та дисципліна – ось що об’єднує сучасну молодь, яка вважається елітою та гордістю Бахмаччини та України.



Юних звитяжців привітали секретар міської ради Ірина Левченко та начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Лариса Журба.



Юні патріоти та майбутні захисники й захисниці України завзято долали конкурсні випробовування, демонструючи військову майстерність, вправність, влучність, інтелектуальні, спортивні й мистецькі здібності.



За результатами всіх етапів гри першість виборов „Золотий рій” Бахмацького ЗЗСО № 1.Почесне друге і третє місце отримали „Молода Січ” Бахмацького ЗЗСО № 5 та „Січ” Бахмацької гімназії відповідно. Четверте і п’яте місце розділили „Нездоланні” Бахмацького ЗЗСО № 2 та „Курінські козаки” Курінського ЗЗСО. „Отамани” Бахмацького ЗЗСО № 4 отримали шосте місце.



Побувавши у атмосфері гри та єдності наших хлопців та дівчат, переконуємося: у нашої молоді є воля, козацький дух і жага свободи! Така нація – непереможна!

Відділ організаційної роботи та кадрового забезпечення виконкому Бахмацької міської ради