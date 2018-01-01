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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Зі школи й про школу Опубліковано: П'ятниця, 19 березня 2021, 20:59

Учні 8-Б класу Бахмацької гімназії збирають традиції рідного краю, вивчають історію, тому запропонували провести стародавнє слов’янське свято, присвячене кінцю зими і пробудженню природи. Звичайно, це Масниця (Колодка). Наші однокласники збирали перекази від своїх бабусь про святкування, звичаї та обряди. Готувалися дуже ретельно, бо у дійстві брали участь усі гімназисти.



Масляна – це веселе прощання людей із зимою. З давніх часів наші предки шанували весну, як початок нового життя, ушановували Сонце. Тому і пекли млинці – круглі, жовті, гарячі і рум’яні, як Сонце.



Ми дізналися, що свято це дуже давнє. Воно передує Великому посту, тому ніколи не припадає на якесь число. У цьому році це був тиждень на початку березня. Ще його в народі називають Сирна седмиця.



За традицією, як відомо, Масний тиждень починається з понеділка і закінчується у неділю спалюванням опудала Зими.

Наші однокласники Корсун Ольга та Проценко Роман розповіли про перший день Масниці – понеділок. Він ще називався «Зустріч». У цей день ходили по гостях. Господині випікали перший святковий млинець. У цей же день і народжувалася Колодка.



Цікаво і змістовно наші дівчата Дженкова Аліна, Моргун Аліна, Пушенко Діана розповіли про другий день – вівторок – сватання. Проценко Роман, Гриценко Даніїл розіграли сценку «Знайомство під час Масляного тижня».



Олійник Альона, Шкоденко Лада переповіли розповідь бабусь про третій день – середу. У цей день мати пече млинці, пригощає ними зятя. А ще дівчатка поділилися рецептами смачних дерунів, налисників, млинців від мам, бабусь і прабабусь.



А ось уже в четвер з розмахом починалася Масниця. Її роль виконувала Проскура Анастасія. Вона проводила різні традиційні ігри, а ансамбль дівчат нашого класу співав веснянок.



Федотовська Вікторія, Корсун Ольга, Олійник Альона розповідали про тещині вечірки, які відбувалися у п’ятницю.



Проценко Роман, Гриценко Даніїл, Шкоденко Лада – про зовицині посиденьки, які, зазвичай, були у суботу. 8-класники розігрували сценки «Прив’язування Колодки».



Неділя – останній день, проводи. Люди просили вибачення у близьких, ретельно мили посуд, ішли в лазню. Про це довідалися від своїх рідних учні 8-Б класу і розіграли сцену «Прости. Бог простить».



Завершували свято на вулиці, де спалили зимове опудало. Ми Зиму спалимо і тепло прийде до нас, а з ним і добро.Біля вогнища лунали пісні, веснянки: «Принеси, весно, нам рясні дощі, принеси радощі». Родзинкою свята були, звичайно, млинці. Їх нам приготували Гурин Надія Анатоліївна, Ващенко Олена Іванівна, Колесник Тамара Миколаївна. Ми щиро вдячні нашим вчителям, вправним господиням! Повірте, 300 млинців, якими ласували і гімназисти, і вчителі, і всі дорослі, що були на святі, додали настрою. Ми, учні, вдячні вам! Хай і далі множаться наші звичаї, хай не згасає пам’ять про наших предків, про їхні традиції.



Учні 8-Б класу

Бахмацької гімназії

На світлині: обряд «прив’язування Колодки».