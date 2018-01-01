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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Субота, 01 серпня 2020, 11:15

22-го липня у с.Гайворон пройшов третій, щорічний кубок Присеймів’я за підтримки Радикальної партії О.Ляшка. У турнірі взяли участь дев’ять команд з чотирьох районів Чернігівської області:



ФК «Скіф» (с.Парафіївка Ічнянського р-н.)

ФК «Тамада» (м.Бахмач)

ФК «Зміна» (м.Борзна)

ФК «Ічня» (м.Ічня)

ФК «Ветерани» (м.Бахмач)

ФК «Дмитрівка» (с.Дмитрівка Бахмацького р-н.)

ФК «Білі роси» (с.Понорниця Коропського р-н.)

ФК «ДЮСШ-2000» (м.Бахмач)

ФК «Молодь» (с.Курінь Бахмацького р-н.)



Хочу сказати відверто, свято футболу вдалося! Турнір з кожним роком набуває популярності і стає цікавішим. На майданчику вирують пристрасті, жодна з команд не хотіла поступатися. Але все одно є переможці і є ті, кому не пощастило. До вашої уваги призери змагань:



1) ФК «Тамада»

2) ФК «Білі роси»

3) ФК «Ветерани»



Кращий захисник - Бабіч Ярослав(ФК «Ветерани»)

Кращий нападник - Пішта Павло(ФК «Скіф»)

Кращий воротар - Ігнатенко Роман(ФК «Тамада»)



Усі учасники змагань отримали сувеніри і подарунки, за що дякуємо Радикальній партії О.Ляшка! Окрема подяка сільському голові с.Гайворон - Бойку Валентину Борисовичу. Дякую усім учасникам змагань за видовищний футбол! До наступної зустрічі!!!