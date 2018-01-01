Останні публікації
- ФК «Тамада»– володар кубка Присеймів’я!
- Тут зберігають хліб
- Шана герою праці
- До дня залізничних профспілок і транспортних будівельників
- Мир вам да любовь!
- Заборона ловити раків!
- Жнивують пісків’яни
- До уваги власників автотранспорту !
- Таємниці малюнку «Руїни палацу гетьмана Івана Мазепи в Батурині»
- Припоздавшее поздравление
Останні коментарі
-
-
А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
-
Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
-
Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
-
Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
ФК «Тамада»– володар кубка Присеймів’я!
- Деталі
- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: Субота, 01 серпня 2020, 11:15
22-го липня у с.Гайворон пройшов третій, щорічний кубок Присеймів’я за підтримки Радикальної партії О.Ляшка. У турнірі взяли участь дев’ять команд з чотирьох районів Чернігівської області:
ФК «Скіф» (с.Парафіївка Ічнянського р-н.)
ФК «Тамада» (м.Бахмач)
ФК «Зміна» (м.Борзна)
ФК «Ічня» (м.Ічня)
ФК «Ветерани» (м.Бахмач)
ФК «Дмитрівка» (с.Дмитрівка Бахмацького р-н.)
ФК «Білі роси» (с.Понорниця Коропського р-н.)
ФК «ДЮСШ-2000» (м.Бахмач)
ФК «Молодь» (с.Курінь Бахмацького р-н.)
Хочу сказати відверто, свято футболу вдалося! Турнір з кожним роком набуває популярності і стає цікавішим. На майданчику вирують пристрасті, жодна з команд не хотіла поступатися. Але все одно є переможці і є ті, кому не пощастило. До вашої уваги призери змагань:
1) ФК «Тамада»
2) ФК «Білі роси»
3) ФК «Ветерани»
Кращий захисник - Бабіч Ярослав(ФК «Ветерани»)
Кращий нападник - Пішта Павло(ФК «Скіф»)
Кращий воротар - Ігнатенко Роман(ФК «Тамада»)
Усі учасники змагань отримали сувеніри і подарунки, за що дякуємо Радикальній партії О.Ляшка! Окрема подяка сільському голові с.Гайворон - Бойку Валентину Борисовичу. Дякую усім учасникам змагань за видовищний футбол! До наступної зустрічі!!!
Детальніше...