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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 07 серпня 2020, 10:04

Минулої неділі воїни високомобільних десантних військ відзначали своє професійне свято. До урочистостей з цієї нагоди доєдналась і громадська організація «Бахмацька районна спілка ветеранів Афганістану та воїнів АТО і ООС».



У заходах брали участь воїни-афганці, атовці та оосівці, доєднались до них представники громадськості, серед них депутат обласної ради, отаман Чернігівського округу Війська Запорізького Валерій Колоша, голова районної ради Микола Іванюк.



Відбулося покладання квітів до пам’ятника Героям, учасники відвідали останнє пристановище полеглого атовця Юрія Бутусова. Біля пам’ятника полеглих воїнів-інтернаціоналістів відбувся мітинг.



Атовці, оосівці та воїни-афганці побули на молебні за упокій душ убієнних і померлих товаришів - крилатих піхотинців, який відбувся у Спасо-Преображенському храмі.



Зустрілися представники двох поколінь - захисники цілісності і незалежності нашої Вітчизни.



Їм, десантурі, було про що поговорити.



Борис Соловйов