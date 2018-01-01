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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 29 січня 2021, 19:36

Дослідники часто плутаються в деталях і обставинах цих подій... Навіть дата бою визначена неправильно. Спираючись на спогади учасників подій і документи, ми спробували відтворити перебіг цієї героїчної й водночас трагічної сторінки в історії українських визвольних змагань...



Наше невеличке містечко Бахмач у ті часи займало стратегічне положення, через станцію Бахмач проходили залізничні шляхи з Білорусі (через Гомель), Росії (від Курська), Полтавщини через станцію Ромодан та через Ніжин та ст. Крути на Київ. Якщо застосувати метафори, то Бахмач був “серцем” Чернігівщини та “воротами” до Києва.



Попри те, що в історіографії боям за Бахмач не надано важливого значення, а прикуто увагу до подій у Крутах та Києві, – події в Бахмачі (21-23 січня 1918 року) мали суттєвий вплив на просування червоногвардійських загонів ворога на Київ.



21 січня 1918 року запеклі бої розгорнулися за станцію Бахмач. Основні бої відбулися на місці теперішньої станції Бахмач-Київський. Вони почалися ще в темряві ранком 21 січня. На захист Бахмача стали: полк імені Петра Дорошенка, курінь смерті, І-а Українська військова школа імені Хмельницького, загони вільного козацтва, які в своєму розпорядженні мали понад 500 багнетів та два бронепотяги. Обороною Бахмача керував хорунжий Хмілевський. Проти цих сил виступили загони Кудинського, Знаменського та Руднєва із Конотопа, що нараховували 1300 воякiв. До вечора оборонці Бахмача завдали великих втрат ворогу, зірвавши всі лобові атаки. Але на другий день з боку Білорусії надійшло підкріплення, прибув авангард загону Р.Берзiна, – додалося 1000 багнетів на користь більшовиків. Тому цей день став найтяжчим в обороні Бахмача. Дорошенкiвцi, якi прийняли на себе удар пiдроздiлiв Берзiна, зазнали страшних втрат. Однак, незважаючи на це, вояки-українцi трималися до останнього і не віддали містечка.



23 сiчня до Бахмача з Полтавщини увірвалися загони М.Муравйова, вступивши у рукопашний бій з козаками куреня смерті, що було цiлковитою несподiванкою. Нiхто не мiг збагнути, що сталося. Зрозумiло було одне – Бахмач вже не втримати...



Втрати українців під Бахмачем становили (приблизно) 123 бійці, під Крутами - 45. Поранених під Бахмачем - понад 150, під Крутами - 60. Втрати москалів убитими під Бахмачем – близько 300, під Крутами – 50 і пораненими відповідно 300 та 70. Отже, збройна кампанія 21-29 (30) січня у Бахмачі та Крутах є нерозривною! Без Бахмача не було би Крут. А самі герої Бахмача стали і героями Крут...



При підготовці статті використані матеріализ досліджень Ольги та Григорія Батьковських

Нагадуємо, що щорічне вшанування Героїв Крут відбудеться 29 січня об 11:00 на меморіалі поблизу ст.Крути.



Поминальна Літія, на вшанування Героїв Бахмача і Крут розпочнеться о 10:00 біля приміщення вокзалу «Бахмач-Київський» 28 січня.



На світлині: вшанування Героїв Бахмача і Крут - відкриття меморіальної дошки на ст.Бахмач-Пасажирський у 2018р. Автор - Олег Рубан.