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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 05 лютого 2021, 12:39

29 січня, у 103-і роковини бою під Крутами, уже традиційно автобус з депутатами Бахмацької міської ради від Радикальної партії Олега Ляшка, активістами і небайдужими бахмачанами разом з очільником громади Павлом Шимком мчав у бік Ніжина - до Крут, віддати данину пам`яті героям, що поклали свої життя на вівтар Незалежності України. Меморіальний комплекс «Пам’яті героїв Крут» зустрів нас сніговою завірюхою і морозом. Кажуть, саме така погода стояла і 103 роки тому, коли жменька курсантів, студентів, гімназистів, добровольців із підрозділів Вільного козацтва зупинила тут переважаючу чисельно орду Муравйова і Берзіна.



Завдяки вигідній позиції і героїзму бійців українцям вдалося завдати росіянам значних втрат і стримати наступ до темряви. Потім під тиском ворога більшість підрозділів організовано відступили до ешелонів на станції неподалік і вирушили в бік Києва, руйнуючи за собою залізничні колії. Але одна студентська чота – 27 юнаків, заблукавши у темряві, повернулися до станції Крути, яка на той час уже була зайнята більшовиками. Вони потрапили в полон. Полонених катували, а потім стратили. Згодом частину героїв поховали на Аскольдовій могилі у Києві.



На сьогоднi вiдомi прiзвища 20 з них. Це студенти Народного унiверситету - Олександр Шерстюк, Ісидор Пурик, Борозенко-Конончук, Головащук, Чижов, Сiрик, Омельченко (сотник); студенти Київського унiверситету святого Володимира - Олександр Попович, Володимир Шульгин, Микола Лизогуб, Божко-Божинський, Дмитренко, Андрiїв; гiмназисти 2-ї Кирило-Мефодiївської гiмназiї - Андрiй Соколовський, Євген Тернавський, Володимир Гнаткевич, Григiр Пiпський, Іван Сорокевич, Павло Кольченко (прапорщик), Микола Ганкевич.



Саме віддаючи їм данину пам`яті, схиляли коліна і клали багряні квіти до Меморіалу...



Саме за їх душі молилися присутні на заході разом з архієреєм Православної церкви України, архієпископом Чернігівським і Ніжинським Євстратієм Зорею...



Саме в їх честь морозну тишу над Меморіалом розривав салют з пострілів почесної варти...



Вічна слава Героям, що віддали свої життя за волю України!



Вічна пам’ять Героям Крут!



Олег РУБАН, редактор

На фото: бахмачани Павло Шимко, Алла Лисицина, Олександр Євченко вшановують пам’ять загиблих Героїв. Фото автора.