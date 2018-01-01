/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 26 лютого 2021, 14:28

Час від часу розгортаю старі записники, інколи трапляються цікаві нотатки, які повертають у минуле. Цей пожовклий від часу блокнот нагадав про подорож у сусідню Тиницю, де збирав матеріал про страшну трагедію. Перечитав заново, уява ще раз перенесла у засніжений 1943, до 23 лютого, саме того дня було закатовано 136 місцевих жителів. До спогадів про жахливу подію навернула колишня тиничанка Ніна Сергіївна Козловська, вона ж допомогла тоді відшукати свідків того страхіття.



Зателефонував до Ніни Сергіївни, нагадав про події 78-літньої давнини.



- Ніколи не забуваю про те страхіття, хоча знаю про нього з переказів рідні, зі спогадів земляків. Тоді відлетіла до Господа душа моєї тіточки Маври Євдокимівни Тютюник і її синочка, мого двоюрідного братика, Іванка. Вічний їм спокій.



Зі спогадів очевидців:



Любов Степанівна Кучер народилась у 1931. Її свідчення цінні тим, що саме у батьківській клуні, на очах її родини, відбулось те катування. Ще напередодні до хати завітали двоє поліцаїв, поцікавились, чия то стодола, і порадили винести звідти інвентар і збіжжя. Це не дуже здивувало, бо німці вже використовували її під стайню для обозних коней. Та наступного дня сюди почали звозити людей, були і старі, і діти. Родина Кучерів припала до вікна, що виходило на город. Це помітив хтось із поліцаїв і дав погрозливий знак. Тоді моя оповідачка разом із тіткою перебрались у сіни до невеличкого віконечка і продовжили спостерігати ту жахливу картину. Людей заводили до клуні, звідти лунали приглушені постріли.



Потім нелюди підпалили будівлю. Горіло страшно, сам хлів палав, як сірник. Там залишалося доволі соломи і ще необмолочених кулів, сіно для корови, дрова. Сильний рвучкий вітер, досить звичний для лютого тих років, відносив звуки на протилежний бік. І ті, хто жив на сусідній вулиці, не могли винести відчайдушних криків, який доносився З МІСЦЯ катування. Дехто з сусідніх хат позабивалися у печі, затуливши вуха і обмотавши ганчір’ям голови, аби не чути того страхітливого, несамовитого, нелюдського завивання. Волосся стояло дибки. Інші, не стримавши відчайдушних волань, вибігали з хат і бігли засніженим полем галасвіта...



Борис БОБРИШЕВ



Збереглося фото із пам’ятничком тієї пори.