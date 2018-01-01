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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Вівторок, 28 вересня 2021, 13:03

Нещодавно в міській раді відбулася нарада з питань підготовки щодо забезпечення виконання осіннього призову громадян на строкову військову службу. У нараді взяли участь міський голова Павло Шимко та старости.



У ході засідання були розглянуті питання виконання планового завдання з проведення цьогорічного осіннього призову на строкову військову службу в громаді.



Начальник другого відділу Ніжинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, підполковник Віктор Московченко нагадав присутнім вимоги чинного законодавства з питань військового обов’язку і військової служби та зосередив їх увагу на необхідності продовження проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з призовниками та їх батьками про умови проходження строкової військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях і вимог чинного законодавства стосовно соціального та правового захисту військовослужбовців і членів їх сімей. Вкотре зазначив, що строковики в жодному разі не залучаються до проведення АТО/ООС.



Також зазначив, що потрібно активізувати роботу щодо оповіщення призовників про необхідність прибуття їх до другого відділу Ніжинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, (“колишнього райвійськкомату” в Бахмачі). Водночас повідомив, що до Національної Поліції України будуть направлені матеріали щодо розшукових заходів стосовно осіб, які ухиляються від призову на строкову військову службу і не з’являються за викликом.



Під час наради інформовано, що вже створено Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних. Нині триває заповнення його бази. У результаті — буде можливість прослідковувати призовників, які ухиляються від строкової служби. До речі, такі військовозобов’язані, не виконуючи свій громадянський обов’язок, обмежують низку своїх соціальних прав, а це і виїзд за кордон, і працевлаштування на державну службу, в органи Нацполіції. Вони потрапляють у так званий “чорний список”.



Обговорено проблемні питання, які виникають у ході підготовки до проведення осіннього призову громадян та озвучено пропозиції щодо їх вирішення. Так, запропоновано здійснити спільні рейди з подворовим обходом по населених пунктах громади та провести звірки щодо уточнення даних за місцем проживання відповідної категорії населення.



Підсумовуючи нараду, начальник другого відділу Ніжинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, підполковник Віктор Московченко закликав усіх до співпраці з метою забезпечення належного призову в питанні виконання планового завдання призову на строкову військову службу.



Нагадуємо про те, строкова служба у Збройних Силах є обов’язком для громадян України, і після отримання повістки військовозобов’язаний повинен з’явитися до військкомату, де він перебуває на обліку. Якщо повістка не прийшла, все одно необхідно це зробити у 10-денний термін після оголошення призову. За ухилення – передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність.



Відділ організаційної роботи та кадрового забезпечення

виконкому міськради