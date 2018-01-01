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Головна Категорії статей Новини міста та району Вшанування пам'яті загиблих з нагоди Дня вигнання нацистів з Бахмаччини

Вшанування пам'яті загиблих з нагоди Дня вигнання нацистів з Бахмаччини

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 17 вересня 2021, 12:23

Минає 78 років з часу вигнання нацистських окупантів з Бахмаччини! Ця сторінка історії ніколи не зітреться з нашої пам’яті. Дякуємо тим, хто воював на фронтах, і тим, хто в тилу самовідданою працею наближав розгром ворога та допомагав піднімати рідну землю з руїн. Згадуємо всіх, чиє життя забрала та страшна війна. На жаль, нині свідків та героїв тих подій майже не залишилось, тому згадаймо їх подвиг та подякуємо ветеранам, які поруч, за ту звитягу та самопожертву, яку вони проявляли під час війни.


Сучасні захисники України є гідними слави своїх дідів і прадідів, а тому сьогодні ми пишаємось героїзмом, силою духу та мужністю наших військових і твердо віримо у нашу перемогу.


Тож 9 вересня з нагоди Дня вигнання нацистів з Бахмаччини міський голова Павло Шимко, голова організації ветеранів Бахмацької міської територіальної громади Лілія Гриценко, начальник другого відділу Ніжинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Віктор Московченко та представники громади віддали данину шани і поваги відомим та безіменним героям-землякам, які в суворий воєнний час боролися з ворогом.


Учасники меморіального заходу хвилиною мовчання вшанували героїв-захисників різних поколінь, які віддали своє життя за наше майбутнє.


Ушановуючи героїчний подвиг синів Бахмаччини, були покладені квіти до вічного вогню на меморіалі Слави та пам’ятного знаку на честь бахмацьких дивізій.


Вічна і світла пам’ять загиблим...


Слава Україні!

Відділ організаційної роботи та кадрового
забезпечення виконкому міськради

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