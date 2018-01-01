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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 10 вересня 2021, 12:18

4 вересня яскраво та феєрично відзначили День села у Пісках. Програма святкування була насичена різноманітними заходами.



Уранці мешканці села поспішали на спортивні змагання, а потім розпочалося напрочуд колоритне дійство – видовищна програма, яку презентували звитяжні козаки на баских конях.



Не обійшлося і без подарунків, які вручала староста Світлана Левченко. Відзначили довгожителів, наймолодших, золоті подружні пари, іменинників та інших.



Потім святкування продовжилися різнобарвною концертною програмою та частуваннями різноманітними смаколиками, яких на столах було чимало. Це і козацька каша, і канапки з салом та ковбаси, солодкі смаколики та чай тощо.



Як і на кожному святі, були присутні численні гості. Зокрема, привітання звучали від народного депутата України Анатолія Гунька, Бахмацького міського голови Павла Шимка, депутата Чернігівської обласної ради, керівника ПСП «Пісківське» Валерія Колоші.



Родзинкою свята була посвята в козачата. Дітлахи декламували віршові рядки, а потім вимовляли слова присяги, обіцяючи любити, берегти та охороняти рідну Україну. Далі кожен вимовив слова «Обіцяю».



Упродовж кількох годин творчі колективи тішили своїми виступами і дарували гарний настрій усім присутнім. Глядачі насолоджувались феєричними виступами зіркових гостей, яких дуже тепло та з великим захопленням зустріла публіка. Своїми голосами та харизмою артисти завоювали неабияку симпатію глядачів, отримавши море оплесків та посмішок. Присутні на святі спочатку невпевнено підспівували, але потім їх голоси ставали більш чутними та впевненими.



Ще довго у Пісках було чутно гучну музику, пісні, жарти і сміх… Без перебільшення можна сказати, що свято вкотре вдалося, адже святкувати і працювати в Пісках уміють.



Зі святом, пісківчани!

Відділ організаційної роботи та кадрового

забезпечення виконкому міськради