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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Наша пам'ять Опубліковано: П'ятниця, 13 грудня 2019, 09:30

Кто мог подумать, что Дмитрий Васильевич Матус уйдет так рано. Вот уже год живем без коллеги, без задушевного человека, без ведущего хирурга. Он тот, кто излучал оптимизм. находил место шутке, мог так подбодрить и больного, и каждого из нас, что, действительно, одних ожидало скорое выздоровление, другие как-то легко преодолевали житейские неурядицы.



Его нет с нами! И даже спустя год с этим невозможно смириться.



Бледная с косой имела к нему давние счеты, уж многих вырвал он из её цепких лап, отсекая скальпелем невидимые путы вокруг намеченных ею жертв. Не счесть, скольких наших земляков спас хирург Матус от смерти, а себя не уберег, работал на износ…



По случаю печальной годовщины собрались его ближайшие родственники и многие коллеги. На поминальной трапезе каждый вспомнил о нашем старшем товарище, наставнике, дорогом человеке. Несколько присутствовавших высказались об этом вслух. Говорили: «Он пахарь,- имея в виду его трудолюбие». «Спасибо, что он был…». «Дмитрий Васильевич – неизменный участник всех консилиумов и всегда давал исчерпывающие консультации…» Так обидно говорить о нем в прошлом.



…Начинающий врач после института пришёл в Бахмачскую районную больницу. С наставниками ему повезло, набивал руку, ассистируя опытным хирургам. Как ни как учился у Николая Николаевича Дятлова и Ивана Павловича Белогруда. Много полезного почерпнул у обоих. А ещё было в характере лекаря со скальпелем то, чему не научишься ни у одного из светил. Это чувство сострадания к больному, к страждущему, которое можно впитать только с молоком матери.



Потому уютную дачу на живописном берегу Сейма оставил, а обжил подворье на околице села, на самой его окраине, поближе к центральной районной больнице, к операционному столу. Знал, что часто первые минуты способны решить судьбу больного в положительном ключе. Он и в праздники не расслаблялся, призывал этому правилу следовать и нас, справедливо замечая, что как раз в пору торжеств и случается, что врачебная помощь требуют чаще всего.



Дмитрия Васильевича с нами уже нет, но его бытиё в этом мире как бы продолжают те, кому эскулап от Господа возвратил здоровье, сберёг жизнь.



Удивляли его белоснежный халат и натруженные руки. Он благоволил крестьянский труд, возился в огороде, выращивал кроликов. Так любил белые гвоздики и такие же хризантемы. А сколько деревьев посадил, одни плодоносят у Сейма, другие дарят плоды в селе Бахмач. Светлым человеком был хирург Матус, посвятивший себя служению людям до последнего удара собственного сердца. Может самое важное, сделанное им, это воспитание плеяды учеников, кто продолжает теперь традиции хирурга от Бога в операционных.



На поминальной трапезе прозвучали стихи. Каждый подумал: «Это о нем, о Матусе».



Кто сказал, что магов нет, неверно!

Есть они в глуши и городах,

Только вместо палочек волшебных,

Держат они скальпели в руках.

В тишине тревожной руки эти

Превращают, изгоняя смерть,

Краткую неделю в долголетья,

Горькую слезу в веселый смех,

Темень ночи - в солнечное пламя,

Муки боли - в чудо-благодать.

Неспроста великими руками

Эти руки надо называть.



Пусть Небеса воздадут Дмитрию Васильевичу за добрые дела, приняв душу усопшего в свою обитель.



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