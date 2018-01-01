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Памяти ЧЕЛОВЕКА
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- Категорія: Наша пам'ять
- Опубліковано: П'ятниця, 14 лютого 2020, 17:42
В последнюю субботу ушедшего года впервые за много-много лет он не пришел на репетицию. Для Николая Михайловича это было крайне не свойственно, оркестранты встревожились, что-то случилось. Не могли предположить, что произошло худшее…
Вот уже сорок дней нет с нами нашего соседа и приятеля Коропатника. Следуя православным канонам, на заупокойную трапезу по умершему собрались родственники, друзья, коллеги. Много теплых слов прозвучало в адрес преждевременно усопшего, не потому что высказываются о покойнике принято положительно. Главное, из сказанного: «Он был ЧЕЛОВЕКОМ!»
…Трудовая биография Николая Коропатника началась сразу же после окончания техникума. Будучи мастером-строителем, он даже успел проложить десятка полтора километров дороги, прежде чем ушел в армию. Вернувшись со службы, увлекся сценой, играя в духовом оркестре клуба железнодорожников. Кроме трубы, овладел тромбоном, а затем и саксофоном. Сцена влекла все сильней, решил окончить Нежинский культпросвет. Освоил оригинальные сценичные жанры иллюзии и жонглирования, работая с булавами, мячами и кольцами. Его выступления производили фурор, превращаясь в изюминки самодеятельных концертов. И вместе с тем он всецело отдавался музыке. Организовал в городской школе детский духовой оркестр. На ровном месте «слепил» коллектив из озорных мальчишек, которые уже к майским праздникам разучили несколько маршей и возглавили школьную колонну на демонстрации.
Творческое рвение нашего товарища не было оценено должным образом, а он никогда не страдал ни амбициями, ни завистью. Ушел в спортклуб, где выполнял обязанности рабочего. Правда, с коллективом Народного духового оркестра не порывал, оставаясь приверженцем музыкальной культуры и самодеятельной сцены. Он был преисполнен творчества. Даже тачку, как отмечали работники и стадиона, и ДЮСШ, он толкал по-особому, с какой-то артистичностью.
Как-то много лет назад стадион спортивного общества «Колос» стали реконструировать. Самым сложным и хлопотным было выполнить дренажные работы на футбольном поле. Именно Коропатник справился со львиной долей того задания. Ни счесть, сколько тонн гравия, торфокрошки, грунта перевез тачкой Николай Михайлович – по сути рядовой, но ответственный рабочий с чувственной душой ценителя музыки. Думал ли наш Михайлыч, что таким образом создал себе памятник – такого совершенного газона футбольного поля не сыскать во всей области.
Был он предельно ответственен во всем – и рабочим, и членом творческого коллектива. Как заметили товарищи, он излучал душевное тепло и уверенность, откликался на первую же просьбу о помощи. Случалось, что мы воспринимали это как должное, ничего не предлагая взамен.
- Прости, Николай, что называли тебя белой вороной, скорее ты был голубем. Так и останешься светлым лучиком в памяти тех, кому посчастливилось быть рядом с тобой.
Он был ЧЕЛОВЕКОМ, это главное. Царство Небесное его добрейшей душе желают все, кто Николая Михайловича знал.
Борис Бобрышев
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