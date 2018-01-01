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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Наша пам'ять Опубліковано: П'ятниця, 21 лютого 2020, 08:58

18 лютого, жителька с. Красне Євдокія Сидорівна Нечипоренко відзначала 102 ювілей у колі своєї родини.



Почесну бабусю привітали голова райдержадміністрації Тетяна Неділько, голова районної ради Микола Іванюк, Красненський сільський голова Олександр Харченко та секретар сільської ради Лариса Іващенко.



Вклоняємося життєвій мудрості та багатому досвіду довгожительці, яка переживши багато бурхливих подій, стала свідком народження незалежної України.



- Сердечно вдячні Вам за Вашу невтомну працю, життєву стійкість та мудрість. Бажаємо міцного здоров’я, щастя, радості, благополуччя та ще довгих років життя в такому ж оптимістичному настрої, - зазначила очільниця району.



Гості вручили довгожительці подарунки й квіти, а також висловили вдячність за її добросовісну, невтомну працю, виховання дітей та онуків.



Попри всі пережиті негаразди і прикрощі нелегкої долі, Євдокія Нечипоренко зберегла в своїй душі неймовірну доброзичливість, оптимізм, любов до життя і віру в людей. Саме в цьому переконалися і гості ювілярки, які отримали море позитивних емоцій від спілкування із жінкою та переживань від розповідей про пройдені роки життя.



Щиро дякувала Євдокія Сидорівна своїм гостям, бо чого варті увага, пам’ять і звичайне добре слово у такий день для довгожительки.



http://bahadm.cg.gov.ua/