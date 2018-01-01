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Непоправна втрата для Чернігівщини

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Категорія: Наша пам'ять
Опубліковано: П'ятниця, 29 травня 2020, 09:25

23 травня сталася трагедія - передчасно пішов із життя політик і громадський діяч, народний депутат України Валерій Давиденко.


Все його життя нерозривно пов’язано із рідною Чернігівщиною.


Народився Валерій Миколайович 16 березня 1973 року у містечку Носівка. Закінчив Український державний університет харчових технологій. У професійній діяльності пройшов шлях від різноробочого на підприємстві - до керівника власних компаній, заступника міністра аграрної політики та продовольства України. Двічі земляки висловлювали йому довіру, обираючи народним депутатом України.


Валерій Давиденко був щирою і цілеспрямованою людиною із активною громадянською позицією, мудрим керівником, державним діячем і політиком, який захищав інтереси своїх виборців. Він щиро переймався проблемами регіону і був справжнім патріотом Чернігівського краю. Валерій Миколайович вірив та підтримував перші громади Чернігівщини, розуміючи перспективи децентралізації не тільки в окремому регіоні, а й у масштабах держави. Допомагав медичним працівникам, підтримував освітян і соціальних працівників у селах, шукав законодавчі шляхи зміцнення фермерських господарств та відродження сільських населених пунктів. Ніколи не забував про тих, хто захищав раніше і нині боронить Україну.


Його смерть - непоправна втрата не лише для рідних, близьких, а й усіх людей, які з ним працювали, котрі були з ним просто знайомі.


Глибоко сумуємо з приводу трагічної передчасної смерті Валерія Давиденка. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Пам`ять про нього назавжди залишиться у наших серцях.


Григорій Данько,
Валерій Колоша,
Ярослав Сторубльов,
Ольга Чередник,
депутати обласної ради

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