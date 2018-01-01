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Головна Категорії статей Наша пам'ять Світлої пам’яті Соколова Івана Георгійовича...

Світлої пам’яті Соколова Івана Георгійовича...

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Категорія: Наша пам'ять
Опубліковано: Понеділок, 12 квітня 2021, 14:38

2 квітня пішов з життя Соколов Іван Георгійович. Народився 14 липня 1926 року. Був відомий своєю активною життєвою та громадянською позицією, брав дієву участь у житті колишнього Бахмацького району та Чернігівщини.


27 років, з червня 1992 року по 25 жовтня 2019 року, очолював Бахмацьку районну організацію ветеранів України. Його завжди можна було побачити на сесіях, “круглих столах”, різноманітних засіданнях та урочистих заходах.


Усі знали Івана Георгійовича як людину відповідальну, серйозну та виважену, людину слова. Працював над становленням та розбудовою ветеранського і волонтерського руху. Як керівник районної ветеранської організації, доклав максимум зусиль для правового і соціального захисту старшого покоління, брав участь у патріотичному вихованні молоді.


Іван Георгійович - Почесний ветеран Чернігівщини, Заслужений працівник соціальної сфери України. За свою натхненну працю він нагороджений чисельними відзнаками різного рівня.


Був людиною невтомної праці, щедрої душі та доброго серця.


Бахмацька міська рада, депутатський корпус, виконавчий апарат міської ради поділяють біль втрати і висловлюють щирі співчуття родині і рідним покійного. Це велика втрата для всієї громади.


Царство небесне його світлій душі. Пам’ять про Івана Георгійовича завжди житиме в наших серцях.

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