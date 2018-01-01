/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Наша пам'ять Опубліковано: Субота, 24 квітня 2021, 09:36

Уже 35 років відділяє нас трагічних подій наймасштабнішої ядерної катастрофи ХХ століття - аварії на Чорнобильській АЕС. Ця трагедія навічно відбилася у людських долях, розділила життя українців навпіл: до Чорнобиля і після.



Чорнобильська катастрофа – це техногенна економічно-гуманітарна катастрофа, спричинена двома тепловими вибухами і подальшим руйнуванням 4-го енергоблоку ЧАЕС в ніч на 26 квітня 1986 року.



О 1-й годині 23 хвилині реактор був повністю зруйнований, і в довкілля було викинуто велику кількість радіоактивних речовин, потужністю майже 300 Хіросім (Японія 1945р.).



На думку багатьох експертів, ця подія та офіційна реакція на неї Москви (намагання приховати масштаби трагедії), стала однією з причин розпаду СРСР. Перша інформація про масштабну радіацію прийшла не з СРСР, а з Швеції (1100 км від місця аварії).



Ця катастрофа є найбільшою за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічними та екологічними збитками.



Після аварії радіоактивна хмара накрила не лише сучасну Україну, Білорусь та Росію, а й найбільшу частину Європи і навіть схід США. У результаті аварії з сільськогосподарського користування виведені близько 5 млн га земель, забрудненню піддалося понад 20000 км кв території Європи, більше 200000 осіб було евакуйовано, радіактивного ураження зазнали більш 600000 чоловік, насамперед, ліквідатори, знищені і поховані сотні дрібних населених пунктів в 30-ти кілометровій зоні.



У 2019 році американська розвідка розсекретила звіт про Чорнобильську катастрофу. За її даними в перші дні катастрофи в офіційних документах СРСР число загиблих в результаті аварії було зменшено в 50 разів, а всі хто поруч з 4-им енергоблоком загинули відразу або отримало смертельну для людини дозу радіації.



Серед перших жертв був і наш земляк із села Щуча Гребля інженер-наладник АЕС Шашенок Володимир Миколайович, який помер в тяжких муках о 6 годині ранку 26 квітня 1986 року. Слово «Чорнобиль» для людей всього світу асоціюється з катастрофою планетарного масштабу, а 26 квітня 1986 року символізує одну з найтяжчих трагедій в історії українського народу. На долю нашого народу, що здавалося пройшов усіма колами пекла, випало ще одне жорстке випробування.



У перші дні після аварії основні зусилля були спрямовані на зниження рівня радіації і консервацію радіоактивних викидів із зруйнованого реактора та запобіганню ще серйозніших наслідків. Навколо ЧАЕС створено 30-кілометрову зону відчуження. Потім почалися роботи з очищення території АЕС і поховання рештків зруйнованого реактора. Над 4-им енергоблоком було побудовано бетонний «саркофаг». Радіоактивні уламки з території АЕС були прибрані в середину саркофага або забетоновані. Будівництво саркофага завершили на початку грудня 1986 року.



Основна частина робіт по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС виконана в 1986-87 роках. У них взяли участь приблизно 240000 осіб. Загальна ж кількість ліквідаторів в 1986-1990 роках понад 600 тис чоловік. Після аварії на 4-му енергоблоці робота ЧАЕС була призупинена через небезпечні радіаційні обставини. Проте вже в жовтні 1986 року, після масштабної дезактивації території і споруди саркофага, 1 і 2 енергоблоки були знов запущені в дію, а в грудні 1987 року відновлено роботу третього. У жовтні 1991 року після пожежі на 2-му енергоблоці цей реактор був повністю виведений з експлуатації. 15 грудня 2000 року під тиском світової громадськості відбулося повне закриття станції.



У 2016 році в зоні відчуження створено радіаційно- екологічний заповідник. У 2012 році було розпочато будівництво нового чорнобильського саркофага, який здали в експлуатацію в 2019 році. Він має гарантувати безпеку накриття над 4-им енергоблоком ЧАЕС до 2120 року. Гірка доля не минула Чернігівщину в квітні 1986 року.



Чернігівщина - одна з областей, якій найбільшої шкоди завдало чорнобильське лихо. Третина території області, а це 251 населений пункт 7-ми районів зазнав радіоактивного забруднення. Постраждали 227229 жителів, 159531 дітей віднесено до потерпілих. У ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи одним з перших взяли участь 343 чернігівських пожежників. 14611 жителів Чернігівської області є ліквідаторами наслідків аварії на ЧАЕС. Серед них 572 жителі Бахмаччини, більшості яких уже з нами немає. Саме ліквідатори ціною власного здоров’я і навіть життя не доспустили переростання аварії на ЧАЕС у катастрофу глобального масштабу.



Подвиг героїв-ліквідаторів наслідків трагедії на ЧАЕС завжди наповнюватиме наші серця гордістю за велич людського духу і болем за втрачені життя. У пам’яті ліквідаторів, котрим волею долі судилося приборкувати атомну стихію, весняна ніч 26 квітня 1986 року назавжди залишиться незагоєною раною. Нині ми ще раз маємо вшанувати усіх тих, хто до кінця виконав свій обов’язок перед рідною землею, захистив народи світу від атомної чуми.



Переконаний, що спогади про долі людей, обпалених полум’ям Чорнобиля, стануть для наступних поколінь ще одним уроком мужності і безцінної любові до рідної землі. Вічна пам’ять та доземний уклін тим, хто загинув і помер, а також тим, хто вижив і донині несе в собі жахливі спогади про Чорнобильську катастрофу.



Василь Степанович Дахно